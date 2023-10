Washington

La Maison Blanche a roulé un décret radical Lundi qui vise à surveiller et réguler les risques de l’intelligence artificielle tout en exploitant son potentiel, Il s’agit du dernier effort visant à faire face à une technologie en évolution rapide qui a suscité l’inquiétude des dirigeants mondiaux.

De hauts responsables de la Maison Blanche affirment que le décret est la mesure la plus importante prise en matière d’intelligence artificielle. par n’importe quel gouvernement alors que les dirigeants du monde entier s’efforcent de faire face aux risques posés par l’évolution rapide de la technologie.

“Étant donné le rythme de cette technologie, nous ne pouvons pas évoluer au rythme normal du gouvernement ou du secteur privé, nous devons agir vite, très vite – idéalement plus vite que la technologie elle-même”, a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, racontant le président. La directive de Joe Biden à son équipe de faire de l’IA une priorité absolue. « Vous devez continuer à être proactif, anticiper la direction que prendront les choses, continuer à agir rapidement et tirer tous les leviers possibles. »

Le décret, que Biden dévoilera lors d’un événement lundi, a une portée considérable. Cela obligera les développeurs de systèmes d’IA puissants à partager les résultats de leurs tests de sécurité avec le gouvernement fédéral avant qu’ils ne soient rendus publics.

Si un modèle d’IA en cours de développement présente des risques pour la sécurité nationale, l’économie ou la santé, l’ordonnance obligera les entreprises à en informer le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur la production de défense.

Cette action atténuera également les obstacles à l’immigration pour les travailleurs qualifiés dans les domaines critiques de l’IA qui souhaitent étudier et rester aux États-Unis ; établir des normes pour empêcher la production par l’IA de matières biologiques dangereuses ; et développer les meilleures pratiques pour minimiser le risque que l’IA déplace les travailleurs humains.

L’ordonnance vise à prévenir la fraude liée à l’IA en ordonnant au ministère du Commerce d’élaborer des lignes directrices pour le filigrane du contenu généré par l’IA.

Et il précisera l’utilisation de l’IA par le gouvernement, y compris les normes de sécurité, mais également les mesures visant à aider les agences à acquérir de nouvelles technologies susceptibles d’augmenter l’efficacité ou de réduire les coûts.

Le décret s’appuie sur engagements volontaires réalisée plus tôt cette année par 15 entreprises technologiques, dont Microsoft et Google, pour permettre des tests externes de leurs systèmes d’IA avant leur diffusion publique et pour développer des moyens d’identifier clairement le contenu généré par l’IA.

L’année dernière, la Maison Blanche a également déployé un «Déclaration des droits de l’IA», proposant aux entreprises des lignes directrices visant à protéger les consommateurs utilisant des systèmes automatisés, même si ces lignes directrices n’étaient pas contraignantes.

Alors que les systèmes d’IA existent depuis des décennies, la récente explosion des outils d’IA générative comme ChatGPT placer la technologie au premier plan pour les consommateurs, les entreprises et les législateurs, certains dirigeants de l’industrie mettant même en garde contre le « risque d’extinction de l’IA ».

“Nous devons être lucides et vigilants face aux menaces (…) des technologies émergentes qui peuvent poser – pas nécessairement, mais peuvent poser – à notre démocratie et à nos valeurs”, a déclaré Biden après avoir rencontré des dirigeants du secteur technologique à la Maison Blanche en 2017. Juillet.

Jeudi, le président a rencontré son équipe, dont Zients, le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche Bruce Reed et le conseiller de la Maison Blanche pour AI Ben Buchanan, pendant plus d’une heure pour examiner le décret final, ont indiqué des responsables. Il a insisté auprès de ses conseillers sur la manière dont les plans seraient mis en œuvre et sur la manière dont l’administration expliquerait clairement pourquoi cela est important pour les Américains.

“Nous voulons démystifier l’IA afin que tout le monde sache ce qu’elle peut faire, de quoi s’inquiéter et ce que nous faisons à ce sujet”, a déclaré Reed, qui a géré le processus politique en matière d’IA à la Maison Blanche, dans une interview à CNN. “C’est la prochaine étape d’une stratégie agressive visant à faire tout ce qui est en notre pouvoir.”

Avant le décret, le président – ​​qui a expérimenté ChatGPT dans le Bureau Ovale – a passé des mois à consulter des dirigeants mondiaux, des universitaires, des experts, des dirigeants de la société civile, des dirigeants du secteur technologique et ses conseillers scientifiques et technologiques. Il a entendu parler de la façon dont l’IA pourrait potentiellement faire progresser les soins de santé ou améliorer la modélisation des conditions météorologiques extrêmes, tout en écoutant des experts qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les grandes technologies et comment l’IA a eu des effets néfastes sur les plateformes de médias sociaux.

“Il a passé une grande partie de l’année à voir par lui-même ce que l’IA peut faire, pour le meilleur et pour le pire”, a déclaré Reed.

Les responsables ont déclaré que le président avait l’intention de garantir que des garanties soient en place pour protéger les consommateurs, soulignant l’utilisation du clonage vocal par des escrocs pour soutirer de l’argent ou des informations personnelles à des individus.

Le président s’est également concentré sur les problèmes de sécurité nationale alors que les responsables cherchent à « comprendre les implications pour la sécurité nationale pour nous-mêmes et pour nos alliés » et à garantir que « l’IA ne soit pas utilisée à mauvais escient par ces mauvais acteurs du monde qui ne le font pas ». ayez nos intérêts à l’esprit », a déclaré Zients.

L’annonce du décret intervient quelques jours seulement avant que la vice-présidente Kamala Harris ne participe à un sommet sur l’intelligence artificielle organisé par le Premier ministre britannique Rishi Sunak au Royaume-Uni. L’Union européenne pourrait bientôt approuver ses propres réglementations pour régir l’utilisation de l’intelligence artificielle, et les États-Unis ont travaillé avec leurs alliés, notamment par l’intermédiaire du G7 et de l’ONU, pour élaborer un code de conduite international visant à promouvoir une IA sûre et fiable, ont indiqué des responsables.

Aux États-Unis, le Congrès travaille à l’élaboration d’une législation visant à lutter contre l’intelligence artificielle. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de New York, organise une série de « forums AI Insight » – dont un la semaine dernière – pour discuter des questions que la réglementation chercherait à résoudre. Ces questions incluent la manière de protéger les travailleurs, la sécurité nationale et le droit d’auteur, ainsi que de se défendre contre les « scénarios apocalyptiques ».

“Nous allons travailler avec les deux partis au Congrès pour adopter toute législation dont nous avons besoin pour réaliser la promesse et éviter les risques de l’IA”, a déclaré Reed, notant que le président fera également pression en faveur d’une législation bipartite sur la confidentialité des données. « L’IA progresse incroyablement rapidement et nous ferons tout notre possible pour faire de même. »