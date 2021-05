La Maison Blanche s’associe à des applications de rencontres pour sensibiliser aux vaccins

En plus de vous poser des questions sur votre journée parfaite ou votre lieu de vacances préféré, des applications de rencontres populaires telles que Tinder, Hinge, Bumble et Plenty of Fish demanderont aux membres s’ils souhaitent partager s’ils ont été vaccinés contre Covid-19.

La Maison Blanche a annoncé vendredi qu’elle s’associait avec les applications pour sensibiliser les jeunes adultes à travers le pays aux vaccins et les encourager à se faire vacciner.

Andy Slavitt, responsable principal de Covid-19 à la Maison Blanche, a déclaré que l’une des applications, OkCupid, a déclaré que les membres qui affichent leur statut vaccinal « sont 14% plus susceptibles d’obtenir une correspondance. Nous avons enfin trouvé la seule chose qui nous rend tous plus attrayants, une vaccination. »

Plus de 60% des adultes américains ont reçu au moins un vaccin contre Covid-19, mais 42% des adultes âgés de 18 à 34 ans disent ne pas vouloir se faire vacciner contre Covid-19, selon un article de février Sondage Quinnipiac. Avec l’émergence de plus de variantes, le temps estival approchant et les mandats de masque diminuant, les efforts pour atteindre les jeunes adultes hésitants s’intensifient.

« La pandémie a également eu un impact négatif sur la vie sociale des jeunes. La distanciation sociale et les rencontres ont toujours été une combinaison un peu difficile », a déclaré Slavitt aux journalistes lors d’un briefing.

Dans le cadre de l’objectif du président Biden de faire vacciner 70% des adultes américains avec au moins un vaccin d’ici le 4 juillet, Slavitt a annoncé que les applications de rencontres Tinder, Plenty of Fish, OkCupid, BLK, Hinge, Match, Chispa, Bumble et Badoo commenceront à fonctionner. des fonctionnalités pour encourager les vaccinations parmi les utilisateurs. Les applications desservent plus de 50 millions de personnes, combinées, aux États-Unis et beaucoup sont de jeunes adultes.

Les applications commenceront à afficher des badges qu’un utilisateur peut afficher sur son profil pour noter qu’il a été vacciné ou envisage de se faire vacciner.

D’autres fonctionnalités incluent l’accès à du contenu premium comme des « boosts », des « super likes » et des « super swipes » pour les personnes vaccinées, et des filtres de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher spécifiquement d’autres utilisateurs qui ont été vaccinés ou prévoient de se faire vacciner.

OkCupid a déclaré que leurs fonctionnalités seront mises en œuvre le 24 mai, Chispa et BLK ont déclaré que les leurs seraient implémentées le 1er juin. Les autres applications commenceront à déployer les nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines.

« En toute sincérité, les gens s’intéressent à d’autres choses de la vie que leur vaccin. Mais le vaccin permet aux gens de retrouver les choses dont ils jouissent dans la vie », a déclaré Slavitt, notant que les gens veulent savoir qu’ils peuvent reprendre une vie normale. en toute sécurité.