La Maison Blanche s’apprête à renouveler la désignation terroriste des rebelles Houthis

L’administration Biden devrait redésigner les rebelles Houthis du Yémen comme groupe terroriste mondial spécialement désigné (SDGT), a confirmé mardi un responsable américain à CBS News. Cela survient au milieu des milices attaques continues ciblant les navires commerciaux en mer Rouge.

Cette décision inverserait la décision initiale fait par le Département d’Etat en février 2021 pour supprimer la désignation SDGT et radier les Houthis soutenus par l’Iran de la liste des organisations terroristes étrangères (FTO). Les deux désignations ont été appliqués dans les derniers jours de l’administration Trump au Groupe soutenu par l’Iranqui contrôle de grandes parties du Yémen et est engagé depuis des années dans une guerre civile avec le gouvernement yéménite internationalement reconnu et soutenu par l’Arabie saoudite.

Un responsable du Département d’État avait déclaré à l’époque à CBS News que cette décision était « entièrement due aux conséquences humanitaires de cette désignation de dernière minute par l’administration précédente, qui, depuis, les Nations Unies et les organisations humanitaires ont clairement indiqué qu’elles accéléreraient la pire crise humanitaire au monde ». “.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



La désignation SDGT se distingue d’un FTO dans la mesure où elle entraîne des implications différentes pour la fourniture potentielle de l’aide humanitaire. Une étiquette d’organisation terroriste étrangère peut déclencher des sanctions pour ceux qui fournissent un « soutien matériel » à un groupe désigné.

L’Associated Press a été le premier à rapporter la décision attendue de l’administration.

Des militants houthis conduisent un véhicule avec une mitrailleuse lors d’un rassemblement tribal le 14 janvier 2024, à la périphérie de Sanaa, au Yémen. Getty Images



Lorsqu’on lui a demandé mardi si les États-Unis allaient redésigner les Houthis comme FTO, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que l’administration était « toujours en train d’examiner » la question.

Depuis que le groupe militant palestinien Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant au moins 1 200 personnes et déclenchant la guerre entre Israël et le Hamas, les rebelles Houthis ont lancé des dizaines d’attaques de drones et de missiles contre des navires marchands dans la mer Rouge dans ce qu’ils ont qualifié d’attaque. effort pour soutenir les Palestiniens.

Lorsque les journalistes lui ont demandé le 12 janvier si les Houthis étaient un groupe terroriste, le président Biden a répondu : « Je pense qu’ils le sont ».

Les commentaires de M. Biden sont venus le même jour que les forces américaines et britanniques, avec le soutien de Bahreïn, de l’Australie, du Canada et des Pays-Bas, ont lancé leur première série de frappes aériennes sur des dizaines de sites houthis au Yémen. Des responsables américains, dont le secrétaire d’Etat Antony Blinken, ont mis en garde depuis des semaines contre des “conséquences” non précisées pour les rebelles, tout en soulignant la nécessité d’empêcher le conflit de Gaza de s’étendre à tout le Moyen-Orient.

Lundi, les Houthis ont poursuivi leurs attaques en tirant un missile balistique sur un porte-conteneurs détenu et exploité par les États-Unis. Il n’y a eu ni blessé ni dommage grave.

Des responsables américains ont déclaré mardi que les États-Unis avaient mené des frappes préventives pour détruire les missiles balistiques antinavires qui étaient prêts à être lancés depuis le territoire contrôlé par les Houthis au Yémen. La milice a ensuite heurté un navire marchand, causant des dégâts mais sans faire de blessés.

“Nous avions pleinement prévu, lorsque nous avons lancé cette salve vendredi soir, que les Houthis mèneraient probablement des frappes de représailles”, a déclaré Kirby aux journalistes mardi, faisant référence à l’opération du 12 janvier. “Nous pensons que ces frappes ont eu un bon effet en termes de perturbation et de dégradation de leur capacité à mener des opérations militaires offensives.”

Les attaques ont contraint certains transporteurs maritimes à éviter complètement la mer Rouge, ce qui a entraîné une perturbations d’expédition.

La Maison Blanche a répété à plusieurs reprises accusé L’Iran est impliqué dans les attaques des Houthis sur la mer Rouge, allégations démenties par Téhéran.

Cependant, le Pentagone a rapporté mardi qu’au cours du week-end, il a saisi un bateau chargé d’« armes conventionnelles avancées » envoyées d’Iran aux Houthis.

Le général Michael Erik Kurilla, du commandement central américain, a qualifié cela de preuve selon laquelle « l’Iran continue d’envoyer une aide létale avancée aux Houthis ».

— Eleanor Watson, Haley Ott et Tucker Reals ont contribué à ce rapport.