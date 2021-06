La Maison Blanche s’accorde sur un plan d’infrastructure bipartite de 1,25 T$

WASHINGTON – Un groupe bipartite de sénateurs a déclaré avoir conclu un accord de principe avec la Maison Blanche sur un plan d’infrastructure de 1,25 billion de dollars, brisant ainsi une impasse de plusieurs semaines sur un accord radical visant à moderniser les systèmes de transport américains qui se détériorent tels que le rail, les ponts et les voies navigables.

L’accord a été conclu à huis clos dans le Capitole des États-Unis avec les principaux collaborateurs de la Maison Blanche dans le cadre de négociations qui ont duré mercredi soir. Certains détails, généralement décrits comme réalisables, doivent encore être réglés, mais les commentaires de plusieurs sénateurs et de la Maison Blanche indiquent qu’un accord est à portée de main.

« Nous nous sommes mis d’accord sur un cadre et nous nous dirigeons vers la Maison Blanche demain », a déclaré aux journalistes le sénateur Mitt Romney, R-Utah, alors qu’il quittait le Capitole après deux réunions qui ont duré plusieurs heures.

Il devrait obtenir l’approbation des législateurs des deux chambres désireux non seulement de remédier à la condition physique en ruine du pays, mais également de montrer que les deux parties peuvent toujours forger un consensus bipartite au sein d’un Congrès de plus en plus partisan.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., un autre des négociateurs, a confirmé aux journalistes que le cadre convenu est de la même taille que le paquet de 1,25 billion de dollars élaboré par 21 sénateurs centristes – 11 républicains et 10 démocrates – qui ont essayé de parvenir à un compromis depuis que le président Joe Biden a dévoilé pour la première fois son plan américain pour l’emploi en avril.

La taille relativement importante du groupe suggère que l’accord peut survivre aux tentatives des sénateurs d’extrême droite et d’extrême gauche de l’obstruer.

Le paquet comprend 579 milliards de dollars d’argent frais, a déclaré Manchin – moins que le milliard de dollars que Biden avait initialement demandé, mais bien plus que les propositions initiales des sénateurs du GOP.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié les réunions de mercredi avec les sénateurs de « productives », affirmant que le groupe « a progressé vers l’ébauche d’un accord potentiel ». Elle a déclaré que Biden avait invité le groupe à venir à la Maison Blanche jeudi pour poursuivre les pourparlers.

Le point d’achoppement a été de savoir comment payer ce qui serait – de loin – le plus grand ensemble d’infrastructures de transport jamais approuvé par le Congrès. Alors que Manchin a noté qu’il y avait une « longue liste » de moyens de payer pour cela, la plupart de ces détails n’ont pas encore été publiés et doivent encore être réglés.

Les républicains avaient poussé à utiliser l’argent de secours COVID-19 non dépensé tandis que les démocrates avaient flottant d’autres frais, y compris la possibilité d’augmenter la taxe fédérale sur l’essence de 18,4 cents par gallon en l’indexant sur l’inflation.

Manchin a déclaré aux journalistes que toute augmentation de la taxe sur l’essence ne faisait pas partie de ce plan.

« Ils ont clairement indiqué que le président n’allait pas accepter cela », a-t-il déclaré.

La Maison Blanche a qualifié l’indexation de la taxe sur l’essence à l’inflation – comme le préconisent certains sénateurs républicains du groupe – de « non-starter », notant que cela briserait l’engagement de Biden de ne pas augmenter les impôts des Américains gagnant moins de 400 000 $. Biden s’oppose également aux propositions visant à réaffecter les fonds de secours COVID-19 déjà approuvés pour payer les infrastructures et les suppléments pour les véhicules électriques.

« Nous ne sommes pas pour une taxe Ford F-150 », a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Je ne sais pas pourquoi les autres le sont. »

Même avec l’accord de principe, les démocrates procèdent sur une mesure distincte qui comprend des éléments de l’agenda de Biden non soutenus par les républicains.

Cela inclurait non seulement des éléments du plan américain pour l’emploi de Biden laissés en dehors de l’accord bipartite, mais apporterait également des piliers de son plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars qui comprend une «infrastructure humaine» telle que les frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires, la maternelle universelle et la garde d’enfants.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a commencé à rencontrer les démocrates pour proposer ce projet de loi séparé en utilisant la « réconciliation budgétaire », une manœuvre parlementaire qui contournerait les 60 voix requises pour surmonter l’obstruction systématique et adopter le projet de loi uniquement avec les démocrates dans le 50-50 Sénat.

« La deuxième piste est quelque chose que nous devons soutenir, même si elle n’obtient aucun soutien républicain », a déclaré Schumer mercredi au Sénat.

Certains progressistes ont déclaré qu’ils étaient prêts à soutenir un projet de loi sur les transports uniquement à condition que la législation sur le climat soit également avancée.

« Nous disons qu’il doit absolument y avoir un accord garanti que le climat est intégré dans ces projets de loi sur les infrastructures et qu’il correspond au problème qui doit être résolu », a déclaré le sénateur Ed Markey, D-Mass., co-sponsor. du Green New Deal. « Nous ne pouvons pas avoir de dessert avant le plat principal. »

Contribuant; Joey Garnison