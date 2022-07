La Maison Blanche revendique l'”annexion” des terres ukrainiennes

Moscou prépare le terrain pour intégrer des pans du territoire ukrainien à la Russie, selon la Maison Blanche

La Russie se prépare à annexer les terres ukrainiennes en organisant des référendums “fictifs” sur les territoires qu’elle contrôle actuellement, comme elle l’a fait avec la Crimée il y a huit ans, a déclaré la Maison Blanche.

“Nous avons aujourd’hui des informations, y compris des renseignements déclassés que nous sommes en mesure de partager avec vous, sur la façon dont la Russie prépare le terrain pour annexer le territoire ukrainien qu’elle contrôle en violation directe de la souveraineté de l’Ukraine”, a-t-il ajouté. John Kirby, du renseignement américain, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré mardi aux journalistes.

La Russie a lancé une campagne militaire contre l’Ukraine fin février.

Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont réagi en imposant des sanctions radicales à Moscou et ont fourni à Kiev des armes lourdes.

Alors qu’elles combattaient aux côtés des forces des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), les troupes russes ont pris le contrôle de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et de la majorité de la région de Zaporozhye. Ils ont également pris des zones de la région ukrainienne de Kharkov, qui borde la RPL.

Kirby a fait valoir que Moscou organiserait “faux” référendums sur les territoires occupés, tout en utilisant ce qu’il appelait “un playbook d’annexion, très similaire à celui que nous avons vu en 2014.” Cette année-là, la Crimée a voté pour quitter l’Ukraine et rejoindre la Russie à la suite d’un coup d’État à Kiev. Kirby a promis “sanctions supplémentaires” si la Russie annexe les terres ukrainiennes.

L’ambassade de Russie à Washington a publié mardi une déclaration sur les réseaux sociaux, affirmant que “Les affirmations sur la nature agressive de l’opération spéciale de l’armée russe sont fondamentalement fausses.”

“Nous rétablissons la paix dans les territoires libérés, en créant les conditions d’une vie normale et le respect de l’égalité des droits des citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur langue.”

L’ambassade a ajouté que “Les dirigeants de la Fédération de Russie ont déclaré à plusieurs reprises que la population des territoires libérés décidera de son avenir de manière indépendante, par elle-même.”

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a noté que “Les États-Unis ont imposé et imposent des ‘sanctions supplémentaires’ même sans l’adhésion des régions de l’Ukraine à la Russie.”

La menace de nouvelles sanctions n’aura aucun effet sur la prise de décision de la Russie, a écrit Zakharova sur sa chaîne Telegram. “Au contraire, cela a renforcé la volonté d’agir conformément à la voie choisie.”