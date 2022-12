La Maison Blanche révèle les plans d’hiver COVID-19, plus de tests gratuits

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden met à nouveau des tests COVID-19 gratuits à la disposition de tous les ménages américains alors qu’elle dévoile ses plans d’urgence pour les poussées potentielles de coronavirus cet hiver.

Après une interruption de trois mois, l’administration met à la disposition de tous les ménages américains quatre tests antivirus rapides via covidtests.gov à partir de jeudi, a déclaré un haut responsable de l’administration. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter du programme. Les cas de COVID-19 ont montré une augmentation marquée après les vacances de Thanksgiving, et de nouvelles augmentations sont prévues pour les rassemblements en intérieur et les voyages autour de Noël et du Nouvel An.

L’administration met du personnel et du matériel en attente s’ils sont nécessaires pour aider les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers débordés, comme cela était nécessaire lors des premières vagues de virus. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de demandes d’assistance, mais des équipes de secours, des ventilateurs et des équipements de protection individuelle sont prêts, a déclaré le responsable.

L’administration Biden exhorte également les États et les gouvernements locaux à faire davantage pour encourager les gens à se procurer les vaccins bivalents COVID-19 mis à jour, qui, selon les scientifiques, sont plus efficaces pour protéger contre les maladies graves et la mort des variantes actuellement en circulation. L’administration réitère les meilleures pratiques aux maisons de soins infirmiers et aux établissements de soins de longue durée pour la prévention et le traitement des virus et exhorte les administrateurs ainsi que les gouvernements à encourager les populations vulnérables à se faire vacciner.

La planification intervient alors que l’administration a eu du mal à persuader la plupart des Américains d’obtenir les rappels mis à jour, car les cas et les décès ont diminué par rapport aux sommets pandémiques et la plupart des gens ont adopté un retour à la plupart de leurs activités pré-pandémiques.

Le responsable a déclaré que le financement des nouveaux tests avait été réaffecté à partir d’autres programmes de virus tandis que la Maison Blanche s’efforçait d’obtenir l’adhésion du Congrès pour un financement d’urgence supplémentaire pour le COVID-19. Le responsable a refusé de détailler combien est dépensé pour les nouveaux tests ou de quels programmes ils ont été détournés.

Zeke Miller, l’Associated Press