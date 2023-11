La Maison Blanche reste silencieuse, les services secrets ne procèdent à aucune arrestation après que des manifestants pro-palestiniens ont vandalisé la porte

La Maison Blanche est restée silencieuse après que des manifestants pro-palestiniens ont vandalisé ses portes avec des pancartes et de la peinture lors d’une manifestation bruyante ce week-end.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues samedi à Washington pour exiger un cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste Hamas.

On pouvait voir des manifestants vandaliser la clôture de la Maison Blanche et arracher la porte alors que des graffitis antisémites étaient laissés sur plusieurs bâtiments le long du chemin des manifestants à travers la ville.

Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré lundi à Fox News Digital que les forces de l’ordre fédérales n’avaient procédé à aucune arrestation.

La Maison Blanche n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires sur la manifestation.

Une seule arrestation a été rendue publique au cours de cette épreuve de plusieurs heures : celle d’un homme adulte par la police métropolitaine de Washington. L’homme a été arrêté pour destruction de biens.

Le ministère a également déclaré qu’il enquêtait davantage sur les actes de vandalisme commis à la station de métro McPherson et sur plusieurs véhicules de police.

“Le département de la police métropolitaine gère des centaines de manifestations, manifestations et autres événements chaque année, et nous soutenons et aidons les gens à exercer en toute sécurité et pacifiquement leur droit de manifester en vertu du premier amendement”, a déclaré la chef par intérim Pamela A. Smith.

Des militants ont été entendus accuser le président Biden d’avoir permis un « génocide » des Palestiniens et appeler les États-Unis à mettre fin à leur aide à Israël.

Les militants du Hamas ont infiltré les frontières israéliennes le 7 octobre, massacrant 1 400 personnes – principalement des civils, dont des enfants et des personnes âgées. Des centaines d’Israéliens ont été pris en otages et beaucoup le restent.

Tel Aviv a répondu à l’attaque surprise par des frappes militaires qui ont tué plus de 8 500 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Les manifestants ont également pu être vus samedi en train de dégrader plusieurs statues dans le centre-ville de Washington, enroulant des drapeaux palestiniens autour d’une statue de Benjamin Franklin et d’une autre du général marquis de Lafayette près de la Maison Blanche.