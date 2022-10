La Maison Blanche réprime les ventes de puces à la Chine, mais certaines entreprises sont exemptées

L’administration Biden a annoncé la semaine dernière des limites sur l’exportation de la technologie des semi-conducteurs vers la Chine. Les restrictions imposées par le Bureau de l’industrie et de la sécurité du département américain du Commerce visent à ralentir la progression des programmes militaires chinois.

Le mardi 11 octobre, Intel a reçu une autorisation d’un an du département américain du Commerce pour poursuivre ses opérations actuelles de puces mémoire NAND à Dalian, en Chine. – Actualités Intel (@intelnews) 12 octobre 2022

Samsung, SK Hynix et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., de Corée du Sud, qui exploite des installations en Chine, ont également bénéficié d’exemptions, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. Aucun des trois n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNET.

En dehors des exemptions, les entreprises auront besoin d’une licence spéciale pour vendre des puces informatiques et des équipements de fabrication de puces à la Chine. Les limites ciblent spécifiquement les unités de traitement graphique utilisées pour alimenter les applications d’intelligence artificielle, comme indiqué précédemment par Le New York Times.

“La République populaire de Chine a investi des ressources dans le développement de capacités de calcul intensif et cherche à devenir un leader mondial de l’intelligence artificielle d’ici 2030”, a déclaré la secrétaire adjointe au commerce pour l’administration des exportations Thea D. Rozman Kendler dans un communiqué. “Il utilise ces capacités pour surveiller, suivre et surveiller ses propres citoyens et alimenter sa modernisation militaire.”

