La Maison Blanche réprimande les manifestants pro-palestiniens pour la peinture rouge laissée sur le portail, sans avoir déchiré les affiches des otages israéliens

WASHINGTON — La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a condamné verbalement mardi les manifestants pro-palestiniens pour avoir peint en rouge les portes du manoir exécutif — mais n’a pu que réprimander sur Twitter les malades filmés en train de détruire des affiches montrant des personnes kidnappées par des terroristes du Hamas.

“Depuis un mois, les familles des personnes prises en otages vivent dans l’agonie”, Jean-Pierre tweeté peu de temps après avoir détourné plusieurs questions du podium de la salle de briefing. « Déchirer les photos de leurs proches – qui sont retenus en otages par le Hamas – est une erreur et est blessant. »

Quelques instants plus tôt, Jean-Pierre n’avait pas tardé à proclamer que le président Biden désapprouvait « manifestement » les manifestants pro-cessez-le-feu peignant les portes de la Maison Blanche en rouge samedi alors que des milliers de personnes scandaient « Génocide Joe ! et “F–k Joe Biden!” pour protester contre son soutien à l’invasion de la bande de Gaza par Israël à la suite de l’attaque du Hamas contre l’État juif le 7 octobre.

Le retrait des affiches « disparues » a été capturé dans de nombreuses vidéos largement diffusées, filmées à New York et ailleurs au cours du mois qui a suivi le meurtre d’au moins 1 400 personnes par le Hamas et l’enlèvement de plus de 200 autres dans le sud d’Israël.

Des manifestants ont laissé des empreintes de mains rouges sur la clôture de la Maison Blanche lors d’un rassemblement pro-palestinien. AFP via Getty Images

Le retrait des affiches d’otages « disparus » a été capturé dans de nombreuses vidéos largement diffusées et filmées à New York. Getty Images

Certains vandales ont déclaré devant la caméra qu’ils démontaient les images parce qu’ils s’opposaient à Israël.

« La Maison Blanche estime-t-elle que ces actions doivent être condamnées… ou qu’il s’agit d’une forme de protestation pacifique ? » a demandé le journaliste de NBC Peter Alexander à Jean-Pierre lors du briefing.

«J’ai en quelque sorte vu les reportages ici et là. Je pense que c’était la semaine dernière, n’est-ce pas ? Jean-Pierre a d’abord dévié.

« Il y a eu environ 30 millions de vidéos », a répondu Alexander, insistant : « Est-ce une manifestation pacifique, pour retirer cela ou ne devriez-vous pas faire cela ?

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a d’abord éludé une question sur les affiches d’otages. Getty Images

Jean-Pierre a répondu : « Je ne vais tout simplement pas entrer dans les détails de cette chose en particulier », avant d’exprimer son inquiétude face aux « manifestations violentes et menaces » en tant que préoccupation de l’administration.

“Je vous serais reconnaissant de répondre à la question juste pour voir s’il y a une position de la Maison Blanche à ce sujet, juste pour aller de l’avant parce que cela a créé beaucoup de divisions dans ce pays”, a conclu Alexander.

“J’en suis heureuse”, a déclaré l’attachée de presse, avant de tweeter ses éclaircissements quelques instants plus tard.

Un employé du National Park Service essuie la peinture rouge sur les portes de la Maison Blanche. REUTERS

Biden se trouvait samedi à son domicile de Rehoboth Beach, dans le Del., alors que des manifestants pro-palestiniens envahissaient Pennsylvania Avenue, scandant « Le génocide Joe doit y aller ! » et “Montre ton visage!” – même à un moment donné en poussant les portes de la Maison Blanche.

En plus des empreintes de mains rouges sur la maçonnerie de la porte nord-ouest de la Maison Blanche, la grande manifestation a laissé des graffitis pro-palestiniens sur les statues voisines et des centaines de pancartes et d’autocollants apposés sur la clôture de la Maison Blanche.











