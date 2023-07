La Maison Blanche répond aux commentaires « ignobles » de RFK Jr. sur Covid et la race

L’espoir présidentiel américain de 2024, Robert F. Kennedy Jr., s’adresse à la presse à la State House de Concord, New Hampshire, le 1er juin 2023.

WASHINGTON – La Maison Blanche a condamné lundi le candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. pour avoir fait des affirmations « viles » et « fausses » selon lesquelles Covid-19 a été bio-conçu pour épargner les Juifs et le peuple chinois.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les commentaires de Kennedy « mettaient nos compatriotes américains en danger ».

« Si vous pensez aux théories du complot racistes et antisémites qui découlent de ce genre de choses … c’est une attaque contre nos concitoyens, nos compatriotes américains », a déclaré Jean-Pierre aux journalistes lors d’un point de presse.

Elle a parlé alors que les démocrates et les républicains se précipitaient pour condamner les théories du complot de Kennedy qui ont été faites lors d’un dîner de presse de campagne le 11 juillet et capté en vidéo par un journaliste du New York Post.

Kennedy défie le président Joe Biden pour l’investiture présidentielle démocrate de 2024.

Dans la vidéo, Kennedy répond à une question sur les prétendues « armes biologiques » de Covid-19 en suggérant que le virus est « ciblé ethniquement » pour affecter de manière disproportionnée certaines races plus que d’autres, et pour épargner « les Juifs ashkénazes et les Chinois ».

« Nous ne savons pas s’il a été délibérément ciblé ou non », a déclaré Kennedy. Il affirme ensuite que les États-Unis et la Chine « développent des armes biologiques ethniques… afin que nous puissions cibler les gens par race ».

Kennedy a soutenu plus tard que ses commentaires n’étaient pas antisémites et il ne les a pas rétractés.

« J’ai fait remarquer avec précision – lors d’une conversation confidentielle – que les États-Unis et d’autres gouvernements développaient des armes biologiques ciblées sur le plan ethnique », a-t-il écrit sur Twitter peu de temps après la publication de la vidéo par le Post.

S’exprimant lundi, Jean-Pierre a pris soin d’éviter toute mention de la campagne politique de Kennedy contre le président, affirmant plutôt que la nature de ses propos exigeait une réponse.

« Chaque aspect de ces commentaires reflète certaines des théories du complot antisémite les plus odieuses de l’histoire et contribue à la montée dangereuse de l’antisémitisme d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Alors c’est quelque chose… ce président et toute cette administration vont s’y opposer. »