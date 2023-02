La Maison Blanche répond à la nouvelle enquête sur Nord Stream — RT World News

Les responsables ont catégoriquement rejeté les reportages d’un journaliste américain légendaire qui affirmait que Washington avait fait sauter les pipelines

Mercredi, l’administration du président américain Joe Biden a fustigé Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, pour avoir affirmé que Washington était à l’origine du sabotage des pipelines russes Nord Stream 1 et 2 l’année dernière, affirmant que les reportages du journaliste d’investigation vétéran étaient “fiction totalement fausse et complète.”

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a démenti le rapport, quelques heures après que Hersh a publié son article sur Substack. L’ancien journaliste du New York Times, devenu célèbre lorsqu’il a révélé le massacre de civils vietnamiens à My Lai en 1969, a écrit que des plongeurs de la marine américaine avaient posé des explosifs sur les conduites du Nord Stream sous le couvert de l’exercice BALTOPS 22 de l’OTAN en juin dernier en mer Baltique. .

Les bombes ont explosé à distance trois mois plus tard, rompant trois des quatre gazoducs Nord Stream, a déclaré Hersh, citant une source non identifiée. “source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle.” Biden a personnellement approuvé le plan de sabotage, selon le rapport, et la marine norvégienne a aidé à choisir les emplacements pour placer les explosifs.















La décision de Biden de détruire les pipelines est intervenue après plus de neuf mois de débats secrets entre les responsables de la sécurité nationale américaine, a déclaré Hersh. Le président a déclaré aux journalistes début février 2022 que les États-Unis allaient “mettre fin” à Nord Stream 2 si les forces russes lançaient une offensive contre Kiev. Lorsqu’on lui a demandé comment, exactement, cela serait réalisé, étant donné que le gazoduc était sous le contrôle de l’Allemagne, il a répondu : “Nous le ferons, je vous le promets, nous pourrons le faire.”

Après les explosions du Nord Stream en septembre, les responsables américains ont nié toute implication et ont suggéré que la Russie avait peut-être saboté ses propres pipelines. À la lumière des reportages de Hersh, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mercredi que la Maison Blanche “doit maintenant commenter tous ces faits.”

Hersh a remporté plusieurs prix importants pour ses articles de journaux et de magazines, ainsi que pour ses livres. Il a été crédité d’avoir révélé le scandale de la torture d’Abu Ghraib en 2004 et a affirmé en 2015 que l’administration du président Barack Obama avait fabriqué le meurtre d’Oussama ben Laden en 2011.