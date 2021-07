La Maison Blanche renverse les rôles sur le slogan « defund the police », suggérant que c’était l’idée des républicains depuis le début – RT USA News

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a suscité la colère des conservateurs pour avoir une fois de plus affirmé que les républicains étaient plus en faveur du « financement » de la police que le président Joe Biden et les démocrates.

Après plusieurs échanges avec Peter Doocy de Fox News cette semaine, Psaki s’est retrouvée accusée d’avoir détourné la position du président sur la réforme et le financement de la police. Psaki a fait valoir que l’échec des républicains à soutenir une législation telle que le plan de sauvetage américain, qui comprenait le financement de la police, les a rendus coupables de vouloir retirer le financement de la police. Dans leur échange le plus récent, Doocy a remis en question la position de la Maison Blanche sur « financer la police » citant le témoignage du procureur général adjoint Vanita Gupta au Sénat de juillet 2020. À l’époque, elle avait dit que c’était « Il est essentiel que les dirigeants étatiques et locaux tiennent compte des appels des militants de Black Lives Matter et du Movement for Black Lives pour réduire les budgets de la police. » Psaki a repoussé, affirmant que Gupta a précisé qu’elle n’était pas en faveur du financement de la police, puis a abordé les allers-retours du couple sur le financement de la police.



Biden, a affirmé Psaki, « a couru et a remporté le plus de voix de tous les candidats de l’histoire sur une plate-forme visant à augmenter le financement des forces de l’ordre après que les républicains ont passé des décennies à essayer de supprimer le programme COPS ». Le programme COPS est une initiative d’embauche de nouveaux policiers. Elle a ensuite cité une fois de plus l’opposition républicaine au plan de sauvetage américain pour frapper les conservateurs. « Je n’ai pas le temps de lire tous leurs noms aujourd’hui » dit Psaki. Le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, entre autres, comprenait 350 milliards de dollars que les gouvernements des États et locaux pourraient utiliser pour le financement de la police, mais les républicains ont rejeté le programme de dépenses comme étant trop coûteux à l’époque. Bien que Biden n’ait jamais directement approuvé le financement de la police – il a déclaré qu’il ne le soutenait pas – le soutien à la réduction des budgets de la police est devenu assez courant parmi les démocrates. Certains législateurs, tels que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), ont ouvertement manifesté leur soutien au «financement» de la police. Les tentatives de Psaki de faire valoir que « dépenser la police » – un slogan rendu populaire lors des manifestations de Black Lives Matter et par des militants libéraux – est un effort républicain qui a été fustigé par les conservateurs, qui sont allés jusqu’à accuser l’attaché de presse de mentir. « Il a juste appelé ça ‘réforme’ à la place, Jenn. Les Américains ne sont pas aussi stupides que l’administrateur Biden le pense », un utilisateur de Twitter a écrit dans un tweet de samedi, ajoutant de nombreux tweets de Biden lors de l’élection présidentielle de 2020 appelant à la police « réforme. » « Essayer de penser à un autre moment où une circonscription importante dans un parti a exigé quelque chose de si politiquement toxique que les chefs de parti ont dit que c’était l’idée de l’autre côté depuis le début », Joe Gabriel Simonson de Beacon gratuit tweeté. Jen Psaki est une menteuse. Biden a littéralement dit qu’il était pour le transfert d’argent de la police vers d’autres domaines. Chaque ville de ce pays qui finance la police est dirigée par des démocrates. Ne soyez pas Jen Psaki. pic.twitter.com/dwjZTw5Ggo – Joe Pags Pagliarulo (@JoeTalkShow) 3 juillet 2021 🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥 – Rita Panahi (@RitaPanahi) 3 juillet 2021 Psaki a fait face à un contrecoup plus tôt cette semaine lorsqu’elle a accusé les républicains de ne pas soutenir la police en ne soutenant pas le plan de sauvetage américain et son financement prévu pour l’application de la loi. Lorsqu’on les a poussés à nommer des républicains qui ont refusé de soutenir le plan parce qu’ils voulaient « dépenser la police » Psaki a refusé de nommer des législateurs. « Je pense que les actions sont plus éloquentes que les mots » elle a dit. Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!