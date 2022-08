La Maison Blanche rénove le projet de loi sur les infrastructures pour mieux aider les communautés pauvres

Tom Vilsack, le secrétaire à l’agriculture, a déclaré que son objectif ultime était d’éliminer les avantages dont bénéficient certains comtés lorsqu’ils ont accès à un large éventail de programmes d’aide fédéraux. “Ils doivent apprendre à jouer au jeu”, a-t-il déclaré. “Et ils doivent apprendre à jouer au jeu à plusieurs niveaux, avec plusieurs départements.”

À partir de ce mois-ci, les experts de l’EPA et du Département de l’agriculture commenceront à travailler directement avec les autorités locales pour créer des évaluations des besoins et des listes de projets, rédiger les propositions détaillées exigées par les gouvernements des États et s’assurer que les projets sont exécutés efficacement.

L’idée du changement, a déclaré M. Landrieu, est venue de M. Biden. En janvier, alors qu’il était sur Air Force One, il a lu un article dans le New York Times documentant les problèmes du comté de Lowndes. Il a ensuite demandé à ses assistants de s’assurer que les problèmes étaient traités « maintenant », ont déclaré MM. Landrieu et Vilsack.

“Vous ne pouvez pas simplement envoyer de l’argent et espérer que les États et les habitants se réunissent”, a ajouté M. Landrieu. “C’est important d’être sur le terrain pour s’en assurer.”

Les militants écologistes, qui ont exhorté les responsables fédéraux à jouer un rôle plus actif pour aider ces régions pendant des années, ont déclaré que l’initiative était une bonne nouvelle mais ne fonctionnerait pas à long terme à moins que la Maison Blanche ne reste engagée indéfiniment.

“Je pense que c’est le début, et juste une première étape, pas une fin en soi”, a déclaré Catherine Coleman Flowers, originaire de l’Alabama et boursière de MacArthur, dont le livre de 2020 “Waste” a mis en lumière la crise de l’assainissement dans le comté de Lowndes.