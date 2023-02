La Maison Blanche rejette les tirs républicains sur l’attente d’un ballon espion chinois

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a rejeté les critiques républicaines à l’encontre de Joe Biden au cours de l’attente de huit jours pour abattre un ballon espion chinois présumé qui a survolé des sites militaires.

Maintenant que le « ballon espion » chinois est tombé, la question est : à quoi servait-il ? En savoir plus

“Le président a donné des instructions pour qu’il soit abattu de manière sûre”, a déclaré Buttigieg à l’état de l’Union de CNN, à propos de l’opération au large des côtes de la Caroline samedi.

“Le champ de débris qui a été créé par ce ballon qui a été abattu, fait environ sept milles de long. Et donc chaque fois que l’armée envisage une option, elle doit tenir compte de la sécurité du peuple américain.

Mais Marco Rubio de Floride, le vice-président républicain de la commission sénatoriale du renseignement, est resté impassible, déclarant au même réseau : « Pourquoi n’ont-ils pas agi ? En ce moment, c’est le numéro un. L’autre chose que nous devons savoir, c’est pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour qu’ils divulguent cela au public américain ? »

L’incident a incité le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, à annuler un voyage à Pékin.

La Chine a insisté sur le fait que le survol était un accident impliquant un «dirigeable» de recherche météorologique qui a déraillé. Le Pentagone a rejeté le fait que, ainsi que l’affirmation de la Chine, le ballon avait une capacité de navigation limitée.

La Chine a déclaré qu’elle se réservait le droit de “prendre d’autres mesures”, critiquant les États-Unis pour “une réaction excessive évidente et une grave violation de la pratique internationale”. Samedi, Pékin a dit le chef de son service météo avait été démis de ses fonctions.

Des responsables américains ont déclaré que le ballon était entré dans la zone de défense aérienne américaine au nord des îles Aléoutiennes le 28 janvier et avait traversé l’Alaska dans l’espace aérien canadien. Il a traversé l’Idaho mardi, le jour où la Maison Blanche a déclaré que Biden avait été informé.

Le ballon a été repéré mercredi au-dessus du Montana, qui abrite la base aérienne de Malmstrom, qui possède des champs de silos de missiles nucléaires. Deux hauts responsables de la défense qui ont informé les journalistes ont déclaré que l’armée américaine avait conclu que le ballon ne donnait pas aux Chinois des renseignements significatifs au-delà de ce qu’ils pouvaient déjà obtenir des satellites, bien que les États-Unis aient pris des mesures pour atténuer ce qu’ils pourraient recueillir.

Biden voulait que le ballon soit abattu mercredi, mais il lui a été conseillé d’attendre qu’il soit au-dessus de l’eau, ont déclaré les responsables, car le faire descendre sur terre à partir de 60 000 pieds poserait un risque indu.

Le ballon a été repéré samedi au-dessus des Carolines. La Federal Aviation Administration a fermé l’espace aérien. Buttigieg a déclaré que la FAA “a travaillé en étroite collaboration avec le Pentagone … et l’opération a été mise en place sans douleur, dommage ou blessure pour les Américains, les vies ou les biens”.

Vers 14 h 39 HE, un avion de chasse F-22 a tiré un missile à environ six milles marins au large de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Des images télévisées ont montré une petite explosion, suivie du ballon dégonflé descendant comme un ruban. Des débris ont atterri dans 47 pieds d’eau. Les responsables ont déclaré que la récupération serait achevée rapidement.

“Ils l’ont enlevé avec succès et je tiens à féliciter nos aviateurs qui l’ont fait”, a déclaré Biden.

Mais Rubio a déclaré: “Je pense que ce n’est pas une coïncidence si cela se produit avant le discours sur l’état de l’Union [on Tuesday], menant à la visite de Blinken en Chine. Les Chinois savaient que cela allait être repéré. Ils savaient que nous allions devoir réagir. Ils l’ont survolé d’installations militaires et de sites sensibles, en plein milieu [of the country].

“Le message intégré au monde est :” Nous pouvons faire voler un ballon au-dessus de l’espace aérien des États-Unis d’Amérique et ils ne pourront rien y faire. “”

Des responsables ont déclaré que des ballons espions chinois avaient pénétré dans l’espace aérien américain au moins trois fois sous l’administration Trump et au moins une autre fois sous la présidence de Biden, sinon pendant si longtemps.

Rubio a déclaré que la Chine voulait dire aux autres nations que “l’Amérique ne peut rien faire… L’Amérique ne viendra pas à votre aide lorsque nous envahirons Taïwan ou prendrons des terres à l’Inde ou des îles aux Philippines et au Japon”.

D’autres républicains ont fait allusion à une enquête de la Chambre.

“J’exigerai des réponses et je tiendrai l’administrateur responsable de cette démonstration embarrassante de faiblesse”, a dit le représentant du Texas Michael McCaul, président du comité des affaires étrangères.

Un représentant de New York, Mike Lawler, a déclaré que Biden, Blinken et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, « doivent coopérer avec le Congrès et fournir des réponses immédiates », Axios signalé.

Mark Green du Tennessee, président du comité sur la sécurité intérieure, a dit ce panel « continuerait à exiger à la fois des actions et des réponses de cette administration ».

Le Pentagone a reconnu les informations faisant état d’un deuxième ballon au-dessus de l’Amérique latine. Les responsables ont déclaré que le ballon au-dessus des États-Unis faisait partie d’une flotte et pouvait être manœuvré à distance, transportant du matériel qui n’est généralement pas associé à la recherche météorologique.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a cherché à minimiser l’annulation du voyage de Blinken. Blinken a déclaré avoir déclaré à un haut diplomate chinois que l’envoi du ballon était “un acte irresponsable … préjudiciable aux discussions de fond que nous étions prêts à avoir”.

Mike Mullen, amiral à la retraite et ancien président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que l’incident du ballon avait nui aux tentatives de renforcement des relations américano-chinoises.

“Il n’y a pas moyen [Blinken] pourrait avoir une visite significative et nous avons une foule de problèmes que nous devons résoudre », a déclaré Mullen à ABC’s This Week. “Cela contribue grandement à faire avancer cela de manière constructive, ce que nous devons vraiment faire.”

Dans un déclaration, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que l’administration “avait d’abord réagi de manière trop indécise, puis trop tard. Nous n’aurions pas dû laisser la République populaire de Chine se moquer de notre espace aérien… Le président Biden a raté l’occasion de défendre notre souveraineté, d’envoyer un message de force et de renforcer la dissuasion.

Le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, dit journalistes à New York: «Le Sénat au complet… aura un briefing plus large et complet sur la Chine la semaine prochaine. Et c’est quelque chose qui, je pense, sera très important, sérieux et, espérons-le, apolitique.

Le briefing couvrira des informations concernant les capacités de surveillance, la recherche et le développement et les systèmes d’armes avancés, a déclaré Schumer.