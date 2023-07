Le conseiller à la sécurité nationale du président Biden a affirmé que Washington conservait son « autorité morale », malgré les armes envoyées en Ukraine

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a ignoré les affirmations selon lesquelles Washington pourrait perdre « autorité morale » en fournissant à l’Ukraine des bombes à fragmentation controversées à utiliser contre les forces russes.

Sullivan a abordé la question dans une interview à NBC News dimanche, défendant la décision du président Joe Biden plus tôt ce mois-ci de donner à Kiev des munitions que la Maison Blanche avait précédemment qualifiées de criminelles alors qu’elles auraient été utilisées par la Russie. Bien que les bombes à fragmentation soient interdites en vertu d’un traité international signé par plus de 100 pays, Sullivan a déclaré que ni les États-Unis ni l’Ukraine n’avaient jamais été signataires de ce pacte.

« Notre autorité morale et l’autorité morale de l’Ukraine dans ce conflit viennent du fait que nous soutenons un pays sous l’attaque brutale et vicieuse de son voisin avec des missiles et des bombes qui pleuvent sur ses villes, tuant ses civils, détruisant ses écoles, ses églises, ses hôpitaux », Sullivan a déclaré à l’animateur de NBC Chuck Todd. « Et l’idée que fournir à l’Ukraine une arme pour qu’elle puisse défendre sa patrie, protéger ses civils est en quelque sorte un défi à notre autorité morale, je trouve discutable. »

Todd a souligné que Washington avait essayé de « mener rhétoriquement le monde à essayer de se débarrasser de ces armes barbares, et puis nous allons maintenant encore dans notre stock et les donner à un allié. » Sullivan a insisté sur le fait que les circonstances exigeaient la décision de Biden d’envoyer des armes à sous-munitions à Kiev, malgré le désaccord du Royaume-Uni, du Canada et d’autres alliés de l’OTAN.















« Je dirais que nous nous mobilisons pour donner à l’Ukraine ce dont elle a besoin afin de ne pas être sans défense face à une attaque russe », a-t-il ajouté. dit le conseiller à la sécurité. « Nous n’allons tout simplement pas laisser l’Ukraine sans défense. »

Biden a suggéré dans une interview à CNN plus tôt ce mois-ci que parce que les États-Unis et l’Ukraine manquaient d’obus d’artillerie conventionnels, il était obligé de fournir des bombes à fragmentation comme solution provisoire.

Le président russe Vladimir Poutine a noté dans une interview diffusée dimanche que la Maison Blanche avait qualifié l’utilisation de bombes à fragmentation de crime de guerre. « C’est ainsi que je pense qu’il faut le considérer », a-t-il déclaré au journaliste Pavel Zarubin. Il a ajouté que si les forces ukrainiennes utilisent de telles armes sur le champ de bataille, la Russie se réserve le droit de réagir de manière appropriée.

Les armes à sous-munitions ont été interdites dans le monde entier parce que certaines des bombes qu’elles libèrent n’explosent pas, créant une menace pour les civils. Selon Amnesty International, pas moins de 86 500 civils ont été tués par des bombes à fragmentation depuis la Seconde Guerre mondiale, et bien d’autres ont été mutilés.

Sullivan a également rejeté les inquiétudes selon lesquelles Poutine pourrait attendre que Biden soit démis de ses fonctions en 2024. Le principal candidat républicain à la présidentielle, l’ancien président Donald Trump, s’est engagé à mettre fin au conflit dans les 24 heures en forçant les deux parties à la table des négociations. Sullivan, qui a soutenu que Poutine avait mal calculé l’unité de l’OTAN et la résilience de l’Ukraine, a déclaré : « Si, en fait, il parie sur la détermination américaine à faiblir ou à échouer, il va continuer à perdre ce pari. »