La Maison Blanche rejette la fuite de Musk sur Twitter

L’attaché de presse accuse la plate-forme de chercher une “distraction” à la montée des “discours de haine”

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a ignoré la publication par Elon Musk du “Fichiers Twitter” qualifiant la divulgation de la censure préélectorale de 2020 de “coïncidence intéressante” et accusant le milliardaire d’avoir permis aux discours haineux de déferler sur sa plate-forme de médias sociaux nouvellement acquise.

Interrogé lundi lors d’un point de presse pour savoir si la Maison Blanche jugeait approprié que Twitter supprime les informations sur le fils du candidat de l’époque, Joe Biden, Jean-Pierre a éludé la question, suggérant que Musk avait une arrière-pensée pour divulguer des fichiers révélant les discussions internes de l’entreprise.

“Nous voyons cela comme une coïncidence intéressante, et c’est une distraction”, Jean-Pierre a déclaré aux journalistes. Elle a affirmé que Musk “au hasard” a publié les fichiers Twitter, qui étaient un « Distraction pleine de vieilles nouvelles, si vous y réfléchissez. Et en même temps, Twitter est confronté à des questions très réelles et très sérieuses sur le volume croissant de colère, de haine et d’antisémitisme sur leur plate-forme, et sur la façon dont ils laissent cela se produire.

“Ils laissent faire.” La Maison Blanche claque Twitter. (Vidéo : Fox News) pic.twitter.com/6PPtZqXlLR —Mike Sington (@MikeSington) 5 décembre 2022

L’attaché de presse a qualifié l’augmentation présumée de la rhétorique haineuse sur Twitter depuis que Musk a achevé son rachat de la plate-forme pour 44 milliards de dollars en octobre. “très alarmant et très dangereux.” Elle a ajouté, « Ce qui se passe, franchement, ce n’est pas sain. Cela ne fera rien pour aider un seul Américain à améliorer sa vie.

Musk a publié les fichiers vendredi soir par l’intermédiaire du journaliste indépendant Matt Taibbi, montrant comment Twitter a pris sa décision de censurer les reportages du New York Post sur la base d’une mine de données provenant de l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden. Les rapports alléguaient un trafic d’influence de la part de la famille Biden en Ukraine et en Chine. L’ordinateur portable contenait également des photos du fils du candidat démocrate à la présidentielle fumant du crack et fréquentant des prostituées.

Twitter a censuré la nouvelle, citant son “matériel piraté” politique, bien que les données n’aient pas été obtenues par piratage et que certains employés aient mis en doute la justesse de cette décision. Bien après l’élection de Joe Biden à la présidence, les principaux médias ont confirmé l’authenticité des e-mails de Hunter Biden cités par le Post. La fuite a également montré que Twitter a supprimé des tweets à la demande de la campagne de Biden, bien qu’il ne soit pas clair si le gouvernement a été impliqué dans la décision de censurer les histoires d’ordinateurs portables.

Musk a nié les affirmations selon lesquelles Twitter aurait vu une augmentation des discours sectaires sous sa surveillance. Le PDG milliardaire de Tesla a déclaré “impressions de discours de haine,” qui mesurent le nombre de fois que des tweets haineux sont visionnés, ont diminué au cours du mois dernier malgré la croissance du nombre d’utilisateurs.