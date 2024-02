La Maison Blanche rejette la demande de Johnson de rencontrer Biden : « Qu’y a-t-il à négocier ? »

La Maison Blanche a jeté l’eau froide sur la perspective d’une rencontre entre le président Biden et le président Mike Johnson (R-La.), arguant mercredi qu’il n’y avait rien à négocier et que le président devrait soumettre au vote un projet de loi bipartite sur le financement de la sécurité nationale. .

« Qu’y a-t-il à négocier ? Vraiment, vraiment, à quoi sert une négociation en tête-à-tête, alors qu’on lui présente exactement ce qu’il a demandé ? » a déclaré la secrétaire de presse Karine Jean-Pierre lors d’un point de presse avec les journalistes.

« Il négocie avec lui-même. Il tue les factures tout seul », a-t-elle poursuivi. « Et s’il présentait ce projet de loi qui vient de sortir du Sénat – le supplément à la sécurité nationale qui ne prévoit pas la sécurité des frontières parce qu’il a dit qu’il n’en voulait pas, il a changé d’avis – il serait adopté. Cela passerait de manière bipartite.

“Donc, cela n’a tout simplement pas de sens pour nous”, a ajouté Jean-Pierre.

Johnson a déclaré mercredi aux journalistes qu’il demandait une rencontre avec Biden “depuis des semaines”.

“Cela fait un mois que je demande à m’asseoir avec le président pour parler de la frontière et de la sécurité nationale, et cette rencontre n’a pas été accordée”, a déclaré Johnson. « Et je vais continuer à insister là-dessus, car ce sont des problèmes très graves qui doivent être résolus. Et si le président de la Chambre ne peut pas rencontrer le président des États-Unis, c’est un problème.»

Jean-Pierre a noté que Biden avait rencontré Johnson et d’autres dirigeants du Congrès à la Maison Blanche en janvier pour discuter de l’aide à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ainsi que d’autres financements pour la sécurité nationale que l’administration avait réclamés.

Johnson avait soutenu que l’aide à l’Ukraine devrait être accordée avec des améliorations significatives de la sécurité des frontières.

Le Sénat a dévoilé plus tôt ce mois-ci un programme bipartite sur la sécurité des frontières, assorti de fonds de sécurité nationale pour l’Ukraine, Israël et ses alliés de l’Indo-Pacifique. Mais Johnson a déclaré ce projet de loi mort à son arrivée à la Chambre, exhortant plutôt Biden à prendre des mesures exécutives.

Cette semaine, le Sénat a adopté à une écrasante majorité le financement de la sécurité nationale sans les dispositions frontalières, mais Johnson a de nouveau signalé que le projet de loi ne serait pas voté à la Chambre parce qu’il manquait des dispositions frontalières souhaitées.

Biden, dans remarques de la Maison Blanche Mardi, il a supplié la Chambre de soumettre le projet de loi au vote, arguant qu’il recevrait probablement un soutien bipartisan. S’opposer à la législation, a déclaré Biden, « fait le jeu de Poutine ».