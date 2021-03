La Maison Blanche refuse de publier les journaux de «  visites virtuelles  », affirme qu’ils sont comme des enregistrements téléphoniques, alors que les chiens de garde demandent la transparence de Biden

L’administration Biden a refusé de publier les détails des journaux des visiteurs «virtuels» de la Maison Blanche malgré les nouveaux appels à la transparence des chiens de garde et les promesses répétées de responsabilité.

Visites virtuelles de Biden « Ne sera pas soumis à libération, » a déclaré lundi à Politico un responsable anonyme de la Maison Blanche. Le fonctionnaire a comparé la décision de retenir l’information à la façon dont « Les administrations précédentes n’ont pas publié de journaux téléphoniques, » malgré le fait que les visites virtuelles sont devenues la principale forme de réunions au milieu de la pandémie de Covid-19.

« Mais nous prévoyons de publier régulièrement les listes des participants pour les réunions en personne à la Maison Blanche », a ajouté le fonctionnaire.

Le refus de publier des journaux de réunions virtuelles est apparemment en contradiction avec l’engagement de l’administration Biden en matière de transparence, qu’elle a promis à plusieurs reprises.

Le porte-parole de Biden, Mike Gwin, a déclaré dans une déclaration à Politico que le président «S’est engagé pendant la campagne à rétablir l’éthique et la transparence au sein du gouvernement, et au cours de ses premières semaines au pouvoir, il a pris des mesures importantes pour y parvenir.»

Les exemples donnés par Gwin incluaient Biden «Mettre en place des lignes directrices éthiques globales pour l’administration», engagement « Pour publier à nouveau régulièrement les journaux des visiteurs, » – une politique que l’administration Trump avait stoppée – et « Rétablir le point de presse quotidien, »où les journalistes seraient bientôt facturés 170 $ pour les tests Covid-19 s’ils veulent un siège.

En plus du manque de journaux de réunion virtuels, les horaires du président et du vice-président ne sont pas publiés en ligne, ce qui était la norme sous la plupart des administrations précédentes, a rapporté Politico. Le service de pétitions citoyennes – lancé sous l’administration de l’ancien président Barack Obama et poursuivi sous le président Trump – a également été supprimé du site Web de la Maison-Blanche Biden.

En janvier, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration de Biden voulait apporter « Vérité et transparence de retour dans la salle de briefing, » et cela «Le rétablissement de la confiance avec le peuple américain sera au cœur de notre action quotidienne au bureau de presse et à la Maison Blanche.»

La semaine dernière, Psaki a de nouveau salué une politique de transparence de la Maison Blanche, disant aux journalistes que Biden l’a fait «Il est clair sur la campagne électorale que le peuple américain attend et mérite la transparence de son président.»

Cependant, les chiens de garde de la bonne gouvernance n’ont pas été aussi positifs que Psaki quant à l’engagement de l’administration Biden en faveur de la transparence. Le directeur du projet de démocratie numérique, Alex Howard, a déclaré à Politico que les mesures prises sont « Bienvenu, mais insuffisant pour le moment et le besoin, » tandis que Ryan Mulvey, l’avocat de la Fondation américaine pour la prospérité, a appelé jusqu’à présent les mesures de transparence de Biden « décevant. »

Le mois dernier, les dirigeants de 43 organisations de bonne gouvernance ont également écrit une lettre à Biden l’invitant à «Adopter un gouvernement ouvert» comme l’un de ses «Les priorités les plus importantes de l’administration.»

