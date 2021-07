La Maison Blanche refuse de publier le nombre de cas de COVID révolutionnaires

Un responsable de la Maison Blanche a été testé positif au COVID-19 plus tôt cette semaine. Le fonctionnaire a été vacciné.

Il y a eu d’autres cas de percée à la Maison Blanche, a déclaré Psaki plus tôt cette semaine.

WASHINGTON – La Maison Blanche a refusé vendredi de divulguer le nombre de cas révolutionnaires de COVID-19 parmi le personnel vacciné après qu’un assistant ait été testé positif pour le virus plus tôt cette semaine.

L’attachée de presse Jen Psaki a suggéré que le public n’avait pas besoin de ces informations, même si l’effort de vaccination américain faiblit et que les cas de COVID augmentent en raison de la variante delta plus contagieuse.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi des données sur les cas de percée à la Maison Blanche, Psaki a noté que les personnes vaccinées qui ont des infections à percée sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir.

« Comme de nombreux experts médicaux l’ont dit, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, ceux qui sont vaccinés sont protégés contre les maladies graves », a déclaré Psaki lors du briefing de la Maison Blanche. « La plupart sont asymptomatiques s’il s’agit de personnes vaccinées. »

Elle a déclaré que l’impact des cas révolutionnaires est limité car le pays est « dans un endroit différent » maintenant qu’il ne l’était il y a six ou sept mois, lorsque la campagne de vaccination de l’administration Biden ne faisait que prendre de l’ampleur.

Pressé à nouveau par un journaliste, Psaki a demandé : « Pourquoi avez-vous besoin de ces informations ?

Pour « la transparence, dans l’intérêt du public, et une meilleure compréhension du fonctionnement des cas décisifs ici à la Maison Blanche », a répondu le journaliste.

Psaki a noté que les Centers for Disease Control and Prevention travaillaient avec les services de santé des États et des territoires pour enquêter sur les infections révolutionnaires.

Selon le CDC, 56,4% des Américains avaient au moins une dose du vaccin COVID-19 jeudi. Ce nombre est en deçà de l’objectif de la Maison Blanche de faire vacciner 70% des Américains d’ici le 4 juillet. Jeudi, 48,8% des Américains étaient complètement vaccinés.

Plus tôt cette semaine, un responsable de la Maison Blanche et un assistant de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir assisté ensemble à un événement. Le responsable de la Maison Blanche et le membre du personnel de Pelosi ont été entièrement vaccinés.

Les vaccins COVID-19 sont très efficaces mais n’offrent pas une protection à 100 % contre le virus. Cela signifie qu’un petit pourcentage de personnes qui sont complètement vaccinées obtiendront toujours COVID-19 si elles sont exposées au virus qui le cause, selon le CDC.

Cependant, les personnes vaccinées qui ont des infections à poussées sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir. Le CDC travaille avec les services de santé des États et locaux pour identifier les cas révolutionnaires qui entraînent une hospitalisation ou la mort. Au 12 juillet, sur les plus de 159 millions de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis, environ 5 500 avaient été hospitalisées ou étaient décédées du COVID-19.

Plus tôt cette semaine, Psaki a déclaré que plus d’un cas décisif s’était produit à la Maison Blanche, mais a refusé de donner des détails.

Elle a déclaré aux journalistes mercredi que certains cas de percée sont inévitables, car il y a 2 000 personnes sur le campus de la Maison Blanche chaque jour. Elle a déclaré que l’administration publierait des informations si les médecins déterminent qu’un membre du personnel a eu des contacts étroits avec le président, le vice-président ou leurs conjoints.

