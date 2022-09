La Maison Blanche réclame 13,7 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden demande au Congrès de fournir 13,7 milliards de dollars en dollars d’urgence à l’Ukraine alors que l’aide américaine au pays déchiré par la guerre s’épuise.

La demande, qui intervient alors que les législateurs se préparent à retourner à Washington, fait partie d’un ensemble de dépenses d’urgence plus important de 47,1 milliards de dollars que la Maison Blanche propose de payer pour la réponse au COVID-19, l’épidémie de monkeypox en cours et l’aide pour les récentes catastrophes naturelles au Kentucky et d’autres états. Le Congrès devra prolonger le financement actuel des agences fédérales avant son expiration le 30 septembre.

L’argent pour l’Ukraine s’ajouterait aux 40 milliards de dollars qui ont été approuvés plus tôt cette année. Les responsables de l’administration ont déclaré qu’environ les trois quarts de ce soutien militaire et budgétaire ont été décaissés ou engagés.

Les nouveaux milliards comprendraient de l’argent pour l’équipement, le soutien au renseignement et un soutien budgétaire direct à l’Ukraine. Il comprendrait également 1,5 milliard de dollars pour l’uranium destiné à alimenter les réacteurs nucléaires américains, car l’approvisionnement russe pourrait potentiellement diminuer. Les responsables ont requis l’anonymat pour discuter de la demande avant son annonce.

Pour COVID-19, la Maison Blanche cherche 7,1 milliards de dollars pour se procurer des vaccins supplémentaires et reconstituer les équipements de protection individuelle dans le stock national stratégique, entre autres mesures de protection. Il cherche également 2 milliards de dollars pour poursuivre les programmes de test, y compris une initiative de distribution de tests gratuits à domicile qui s’est terminée vendredi. Les responsables de l’administration ont déclaré qu’il restait quelques tests dans le stock, mais pas assez pour fournir des tests gratuits en cas d’augmentation des cas cet automne.

L’administration demande également 4,5 milliards de dollars pour renforcer ses efforts de lutte contre le monkeypox. Les responsables ont déclaré qu’ils avaient déjà épuisé d’importantes réserves du stock national pour fournir plus de 1,1 million de flacons de vaccin.

Mary Clare Jalonick, Associated Press