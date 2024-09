La Maison Blanche réagit au soutien de Poutine à Harris — RT World News

Le président russe n’a pas le droit de « favoriser qui que ce soit d’une manière ou d’une autre » lors des prochaines élections américaines, déclare John Kirby

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas le droit de commenter la course à la présidentielle américaine à l’approche du scrutin du 5 novembre, a déclaré John Kirby, conseiller à la sécurité nationale et à la communication de la Maison Blanche. Cette déclaration intervient peu après que le président russe a déclaré que Moscou soutiendrait la candidate démocrate, Kamala Harris.

Depuis l’élection présidentielle de 2016, les autorités américaines ont accusé à plusieurs reprises la Russie de tenter d’influencer l’opinion publique et de s’immiscer dans le processus électoral du pays.

S’adressant aux journalistes jeudi, Kirby a déclaré : « M. Poutine devrait arrêter de parler de nos élections, point final. Il ne devrait favoriser personne d’une manière ou d’une autre. »

Il a déclaré que les seules personnes qui détermineraient le résultat de l’élection présidentielle étaient le peuple américain.

« Et nous apprécierions grandement que M. Poutine, A, arrête de parler de nos élections et, B, arrête d’y interférer », a réitéré le représentant de la Maison Blanche.















S’adressant à un public au Forum économique oriental de Vladivostok plus tôt dans la journée, Poutine a noté qu’il avait déjà exprimé son soutien au président américain Joe Biden, mais que le vétéran politique avait depuis été « supprimé » de la course.

Le président russe a ajouté que, puisque le président américain en exercice avait appelé ses partisans à soutenir Kamala Harris en tant que nouvelle candidate démocrate, le Kremlin était enclin à faire de même.

Selon Poutine, la façon dont Harris « Rires si contagieux » suggère que « Tout va bien pour elle. »

Il a également exprimé l’espoir que l’attitude positive de Harris pourrait l’amener à s’abstenir d’imposer autant de sanctions à la Russie que l’ancien président américain Donald Trump. Poutine a rappelé que la républicaine avait imposé plus de restrictions à Moscou que n’importe quel autre président dans l’histoire américaine.

Interrogé sur la possibilité d’appeler le futur vainqueur en novembre pour le féliciter, le chef de l’Etat russe a répondu que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas eu de contact direct avec les dirigeants d’Europe occidentale ou des Etats-Unis.

« En fin de compte, le choix appartient au peuple américain et nous traiterons sa décision finale avec respect », Poutine a conclu.

Commentant ces propos jeudi, le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré : « Il a soutenu Kamala, et je ne savais pas si j’étais censée l’appeler et lui dire : « Merci beaucoup »… Je ne sais pas exactement quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas si je me sens insultée ou s’il m’a rendu service. »