La Maison Blanche qualifie la réponse de Trump à la guerre Israël-Hamas de « révoltante et dangereuse »

La Maison Blanche s’en prend à la réponse de l’ancien président Donald Trump à la guerre entre Israël et le Hamas, qualifiant son appel à une interdiction élargie de voyager de « révoltante et dangereuse ».

« Il est révoltant et dangereux de diviser les gens en ce moment avec un poison cruel qui sape nos valeurs fondamentales en tant qu’Américains », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, dans une déclaration à NBC News. « Et personne qui fait l’éloge des groupes terroristes soutenus par l’Iran n’a la moindre crédibilité lorsqu’il s’agit de protéger notre sécurité nationale contre les menaces terroristes. »

Biden et sa Maison Blanche se sont montrés de plus en plus disposés ces dernières semaines à dialoguer avec Trump, qui reste de loin le favori dans les sondages pour la course à la présidentielle républicaine.

Lundi, Trump a appelé à une nouvelle interdiction – plus étendue – des immigrants en provenance de certains pays et, pour la première fois, il a inclus Gaza.

En tant que candidat en 2015, Trump a proposé un « arrêt » total de l’entrée des musulmans aux États-Unis. En tant que président, il a tenté de promulguer un décret radical, qui a finalement été limité à cinq pays à majorité musulmane, ainsi qu’à la Corée du Nord et au Venezuela.

Biden a ensuite annulé cette interdiction lorsqu’il a pris ses fonctions.

« Après les horribles attaques terroristes en Israël, le président Biden a été sans équivoque : il n’y a pas de place pour la haine en Amérique – ni contre les juifs, ni contre les musulmans, ni contre qui que ce soit. Dès son premier jour de mandat, le président Biden était fier d’annuler son mandat. l’interdiction haineuse de voyager pour les musulmans instituée par son prédécesseur, qui viole les principes fondamentaux des Américains », a déclaré Bates, ajoutant : « Après les atrocités terroristes en Israël et après le meurtre déchirant d’un enfant palestinien américain de 6 ans cette semaine – un enfant de 6 ans « -vieil enfant – c’est le moment où tous les dirigeants doivent s’unir contre la haine, contre l’islamophobie, contre l’antisémitisme. »

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a déclaré qu’il était « incorrect d’appeler cela une interdiction musulmane » et que cela montrait « à quel point les gens de Biden sont stupides. Vraiment idiots ».

Trump a fait l’objet de nombreuses critiques – y compris de la part de son propre parti – pour sa réponse initiale aux attaques du Hamas contre Israël. Il a critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a salué le Hezbollah, un groupe basé au Liban désigné par les États-Unis comme groupe terroriste, comme étant « très intelligent ».

Depuis lors, Trump a choisi une approche différente, en soulignant qu’il se tient aux côtés d’Israël et qu’il soutient une approche dure à l’égard du Hamas et de toute personne susceptible d’avoir un soupçon de soutien au Hamas.

Lundi, Trump a également déclaré qu’il enverrait « de manière proactive » des agents d’immigration à des « manifestations pro-jihadistes » aux États-Unis pour expulser les non-citoyens et mettre en œuvre « un contrôle idéologique rigoureux de tous les immigrants », ce qui inclurait le rejet du Hamas par une personne.

Bates a déclaré que les immigrants sont déjà soumis à des contrôles approfondis.

« Des contrôles de sécurité nationale stricts sont effectués pour déterminer si des individus venant de n’importe où dans le monde ont des liens avec des organisations terroristes », a-t-il déclaré, ajoutant que « personne qui fait l’éloge des groupes terroristes soutenus par l’Iran n’a la moindre crédibilité lorsqu’il s’agit de protéger notre sécurité nationale ». des menaces terroristes.

La campagne Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans le camp républicain, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est battu pour déborder Trump à droite sur Israël, en appelant d’abord à une interdiction des réfugiés de Gaza et en affirmant sans fondement que les Palestiniens sont « tous antisémites ». Mardi, il s’est également déclaré opposé à l’envoi de toute aide humanitaire à Gaza.