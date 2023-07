La Maison Blanche publie un rapport sur la géoingénierie solaire

Soleil plein cadre, Changement climatique, Soleil chaud caniculaire, Réchauffement climatique dû au soleil et à la combustion

Vendredi, la Maison Blanche a publié un rapport mandaté par le gouvernement fédéral sur la géo-ingénierie solaire, qui est un terme générique décrivant les méthodes de réflexion de la lumière solaire loin de la terre pour refroidir l’atmosphère.

L’administration Biden-Harris n’a pas l’intention de lancer un programme de recherche complet sur la modification du rayonnement solaire, selon un haut responsable de l’administration.

Mais le rapport indique également qu’il existe une bonne logique pour un programme de recherche cohérent sur ce sujet.

« Ces inconnues, et la compréhension en constante évolution des systèmes complexes de la Terre, fournissent un argument convaincant pour que la recherche comprenne mieux à la fois les avantages et les risques potentiels », indique le rapport.

Le rapport provient du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et a été produit pour remplir un mandat du Congrès inclus dans la loi sur les crédits consolidés adoptée en 2022, qui demandait à la Maison Blanche de développer un « cadre de gouvernance de la recherche pour fournir des conseils sur la transparence, l’engagement , et la gestion des risques pour les travaux financés par des fonds publics dans la recherche en géo-ingénierie solaire. »