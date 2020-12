Le président Donald Trump a passé sa première journée complète à Mar-a-Lago sur son terrain de golf après que la Maison Blanche ait ajouté une note bizarre à son emploi du temps de jeudi, écrivant qu’il travaillait dur pour le peuple américain avec « de nombreuses réunions et appels ».

Trump est arrivé à son parcours de golf peu après 10 heures du matin et est retourné à sa Maison Blanche d’hiver peu avant 14 heures, où les responsables de la Maison Blanche ont appelé un « couvercle », indiquant qu’il est parti pour le reste de la journée.

Cela indique que le président Trump et la première dame Melania Trump n’iront pas à l’église la veille de Noël, ce qu’ils font habituellement. De nombreuses églises ont des services en ligne en raison de la pandémie de coronavirus et le comté de Palm Beach exige que des masques soient portés à l’intérieur lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

Le président Trump revient à Mar-a-Lago après avoir passé une partie de jeudi sur son terrain de golf

Les caméras de CNN ont capturé jeudi le président Trump jouant au golf sur son parcours de West Palm Beach

La Maison Blanche a déclaré que le président Trump passerait jeudi dans « de nombreuses réunions et appels »

Les caméras de CNN ont capturé le président sur le parcours de son Trump International Golf Club West Palm Beach.

Aucun événement public n’a été répertorié dans le programme de Trump – ce qui est typique depuis le jour du scrutin – mais il y avait une note de bas de page dans l’édition de jeudi disant que le président est au travail malgré le début de sa journée sur son Trump International Golf Course à West Palm Beach et à Washington DC en mode crise face à un arrêt du gouvernement.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le président Trump continuera de travailler sans relâche pour le peuple américain. Son emploi du temps comprend de nombreuses réunions et appels », lit-on dans la note en bas de l’emploi du temps de jeudi.

C’était un ajout inhabituel et était en caractères gras, ce qui le distinguait.

Tous les présidents publient un programme quotidien public et il n’est pas rare que toutes les activités du président ne soient pas répertoriées. Souvent, les réunions et les appels téléphoniques – qui ne sont pas couverts par la presse – ne figurent pas dans les documents publics.

Mais la note intervient après que Trump ait été séquestré dans le bureau ovale, se blottissant avec un petit groupe de conseillers sur ses options pour annuler l’élection.

Le président Donald Trump se rend sur son parcours de golf de West Palm Beach jeudi matin

La Maison Blanche a ajouté une note inhabituelle au programme du président pour la veille de Noël, sa première journée complète à Mar-a-Lago

Le cortège du président Trump se rend sur son terrain de golf jeudi matin

Les supporters applaudissent le président alors qu’il se dirige vers son parcours de golf jeudi matin

L’objectif du président a été d’essayer de rester à la Maison Blanche. Il a ignoré la pandémie de coronavirus qui tue plus de 3000 Américains par jour. Le vice-président Mike Pence est devenu le visage de l’administration sur la question et a publiquement reçu sa première dose du vaccin COVID vendredi dernier.

Le match de golf de jeudi de Trump n’était pas répertorié – et il ne figure jamais dans son programme public – mais il est arrivé à son parcours de golf éponyme peu après 10 heures.

Pendant son séjour à la Maison Blanche d’hiver, le président passe généralement ses matins à son club de golf où il se lance dans une partie de golf avant de déjeuner dans sa salle à manger.

Les efforts de Trump pour renverser les élections n’ont pas été fructueux. Son équipe a perdu plusieurs procès, il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale massive, le collège électoral a officiellement nommé Joe Biden le gagnant, de nombreux républicains ont reconnu Biden comme président élu et des comptes rendus en Géorgie et au Wisconsin ont confirmé la victoire de Biden.

Avant de venir en Floride, le président a été blotti dans le bureau ovale avec des conseillers et son équipe juridique – dont Rudy Giuliani et Sidney Powell – pour examiner ses options.

Il n’a pas eu d’événement public depuis 10 jours.

Le président Trump et la première dame Melania Trump sont arrivés à Palm Beach mercredi soir pour passer les vacances à Mar-a-Lago

Le cortège du président Trump entre dans son Trump International Golf Club à West Palm Beach

Lui et la première dame Melania Trump se sont envolés pour la Floride mercredi soir.

Trump a laissé derrière lui un chaos de Noël après avoir opposé son veto au projet de loi incontournable de la défense qui finance le Pentagone et comprend une augmentation de salaire pour les troupes. Le Congrès devrait annuler son veto la semaine prochaine.

Trump a également laissé entendre qu’il pourrait opposer son veto à un paquet législatif qui finance le gouvernement et fournit un soulagement COVID aux Américains blessés économiquement par la pandémie. S’il ne le signe pas, le gouvernement ferme ses portes lundi à minuit.

Le Congrès a envoyé le projet de loi au président de Mar-a-Lago jeudi, le mettant dans un avion pour le rejoindre.

Le président a exigé un chèque de secours de 2 000 $ pour les Américains au lieu de 600 $ dans la loi. Son geste a choqué les deux parties à Capitol Hill. Les membres du Congrès avaient négocié l’accord avec l’administration – le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin était à la tête de l’équipe Trump – et les deux chambres du Congrès avaient adopté le paquet.

La présidente Nancy Pelosi a appelé le bluff de Trump et a proposé d’adopter une mesure pour les chèques de 2000 $ à la Chambre jeudi matin. Mais les républicains de la Chambre ont étouffé leur décision – ne pas accepter l’offre lors d’une rare session de la veille de Noël et obligeant la proposition à être mise de côté dans une procédure parlementaire.

Pelosi prévoit de réessayer lundi.

Le président a quitté Washington froid et sombre et est arrivé à des milliers de partisans pour l’encourager sous le soleil de Floride.

Alors que son cortège de voitures quittait l’aéroport international de Palm Beach mercredi soir, les gens ont bordé la route, agitant des panneaux et l’encourageant. Trump leur a fait signe en retour.

Ils ont agité leurs drapeaux Trump et ont scandé « Encore quatre ans! »

Un petit garçon avait une pancarte disant: «Tu vas nous manquer».