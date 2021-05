La Maison Blanche publie la déclaration de revenus des Bidens, montrant que leurs revenus ont chuté

WASHINGTON – Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont gagné 607336 $ en 2020, selon leur nouvelle déclaration de revenus libérée, une baisse significative par rapport à leurs revenus de 2019 qui reflète l’accent singulier de Joe Biden sur la campagne présidentielle l’année dernière.

La déclaration montre que les Bidens ont payé 157 414 $ en impôt fédéral sur le revenu, soit un taux de 25,9%. Les Bidens ont également fait 30 704 $ en contributions caritatives.

Selon Biden’s 2020 formulaire de divulgation financière, qui a également été publié lundi, lui et Jill Biden ont des actifs compris entre 1,2 million de dollars et 2,88 millions de dollars.

La déclaration de revenus publiée lundi montre que les revenus de Biden ont chuté de plus de 300000 dollars l’année dernière, alors qu’il cessait de faire des discours lucratifs pour faire campagne.

En 2019, les Bidens ont déclaré avoir gagné 944737 $ en revenu imposable et payé 299346 $ d’impôt fédéral sur le revenu, soit un taux d’imposition de 31%.

À l’époque, les revenus des Bidens 2019 représentaient une baisse significative par rapport aux deux années précédentes. En 2017, le couple a déclaré gagner plus de 11 millions de dollars et en 2018, 4,5 millions de dollars. Dans les deux années, leurs revenus étaient en grande partie le résultat de transactions de livres.

En tant que président, Biden gagnera 400000 dollars en 2021, en plus des redevances sur ses livres et d’autres revenus tels que les intérêts.

La Maison Blanche a également publié le vice-président Kamala Harris déclaration d’impôt lundi, qui était la date limite de l’impôt fédéral sur le revenu cette année.

Harris et son mari, Doug Emhoff, ont déclaré un revenu brut de 1 695 225 $. Ils ont déclaré avoir payé 621 893 $ en impôt fédéral sur le revenu, soit un taux de 36,7%.

Harris et Emhoff ont contribué 27 000 $ à une œuvre de bienfaisance en 2020. Emhoff est associé chez DLA Piper, mais il a annoncé en août de l’année dernière qu’il prenait un congé du cabinet d’avocats.

En tant que président, Biden a proposé des hausses d’impôts sur les entreprises et les Américains les plus riches afin de payer un vaste plan d’amélioration des infrastructures et une série de programmes de dépenses qui renforceraient le filet de sécurité sociale et élargiraient l’enseignement gratuit.

Dans le cadre de son plan proposé, tant les Bidens que Harris et Emhoff verraient leurs impôts augmenter, si leurs revenus restaient à ces niveaux.

Biden a fait de l’équité fiscale une pierre angulaire de son programme économique, et il souligne souvent les avantages que les États-Unis pourraient tirer d’une augmentation nominale des impôts sur les sociétés et les riches, et d’une meilleure application par l’IRS des lois fiscales actuelles.

«Voulons-nous accorder une autre réduction d’impôt aux personnes les plus riches d’Amérique, ou voulez-vous donner à chaque diplômé du secondaire la possibilité d’obtenir un diplôme d’université communautaire?» Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci lors d’un discours à Norfolk, en Virginie.

Le plan de dépenses nationales de Biden rendrait deux ans de collège communautaire gratuits pour les diplômés du secondaire et financerait une école maternelle universelle pour les enfants de 3 et 4 ans.

« Il est payé en s’assurant que les entreprises américaines et les 1% les plus riches paient juste leur juste part », a-t-il déclaré.

La publication de ses déclarations de revenus par Biden fait suite à quatre années au cours desquelles l’ancien président Donald Trump a gardé secret ses déclarations de revenus, rompant avec des décennies de précédent présidentiel.

Dans son annonce lundi, la Maison Blanche a déclaré que Biden «poursuivait une tradition presque ininterrompue» en publiant son retour, un coup franc à Trump.

En revanche, a déclaré la Maison Blanche, Biden « a partagé un total de 23 ans de déclarations de revenus avec le public américain ».