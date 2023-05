La Maison Blanche promet plus d’aide fédérale pour réduire le sans-abrisme dans 5 villes et en Californie

LOS ANGELES (AP) – Cinq grandes villes américaines et l’État de Californie recevront une aide fédérale pour placer les résidents non protégés dans un logement permanent dans le cadre d’un nouveau plan lancé jeudi dans le cadre de l’objectif plus large de l’administration Biden de réduire le sans-abrisme de 25% d’ici 2025.

L’initiative All Inside associera le US Interagency Council on Homelessness et ses 19 agences fédérales membres à des représentants des États de Californie et des gouvernements locaux de Los Angeles, Chicago, Dallas, Seattle et de la région métropolitaine de Phoenix.

L’objectif est que le gouvernement fédéral fournisse « des connaissances, des ressources et de l’huile de coude » aux centres de population où vivent près de la moitié des résidents sans logement du pays, a déclaré Susan Rice, conseillère en politique intérieure du président Joe Biden.

L’administration offrira un « soutien sur mesure » pendant deux ans pour améliorer les efforts de logement des personnes sans abri dans les communautés participantes, notamment en intégrant un fonctionnaire fédéral dans chaque zone, ont déclaré des responsables.

De plus, des équipes seront déployées pour aider les communautés à obtenir des fonds fédéraux, établir un réseau de ressources et identifier les domaines où la réglementation peut être assouplie et le processus de sécurisation du logement peut être accéléré.

Des groupes philanthropiques et des entreprises privées seront invités à aider à identifier les opportunités de soutien et de collaboration, ont déclaré des responsables.

Plus de 580 000 Américains étaient sans abri en 2022, dont 4 sur 10 sans abri et dormant sur les trottoirs et dans des tentes et des voitures, a déclaré Rice.

« Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre de manière significative le problème de l’itinérance de notre pays sans nous concentrer sur l’itinérance sans abri », a-t-elle déclaré lors d’une annonce diffusée en direct avec les maires et d’autres responsables de la ville.

Des agences, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, du Logement et du Développement urbain, l’Agence de sécurité sociale, le ministère du Travail, l’Agence fédérale de gestion des urgences, seront impliquées dans l’annonce de jeudi pour aider à coordonner les opportunités de logement.

Les détails du financement n’ont pas été proposés, mais la Maison Blanche a déclaré que le programme s’appuierait sur les 2,5 milliards de dollars déjà alloués pour prévenir l’itinérance dans le cadre du plan de sauvetage américain de l’administration et sur les 486 millions de dollars du financement du ministère du Logement et du Développement urbain versés aux municipalités locales plus tôt cette année.

La mairesse de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré qu’elle espérait que l’initiative éliminerait le goulot d’étranglement actuel qui afflige son programme Inside Safe, qui offre aux sans-abri des chambres de motel et un chemin vers un logement permanent avec services. L’initiative LA compte jusqu’à présent plus de 1 200 inscrits, a-t-elle déclaré, mais le processus avance lentement en raison de la bureaucratie.

« Si quoi que ce soit, nous savons que notre système actuel au niveau fédéral, des États et des comtés n’est pas conçu pour l’urgence à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui », a déclaré Bass, un démocrate.

Le maire de Seattle, Bruce Harrell, a déclaré que le plan de la Maison Blanche «unira nos systèmes», apportant des solutions efficaces dans certaines villes à d’autres domaines.

« Ce qui fonctionne dans une ville fonctionnera ici parce que nous traitons des mêmes problèmes américains », a déclaré Harrell, un démocrate.

La région de Seattle comptait la troisième population la plus élevée de sans-abri du pays en 2022, après Los Angeles et New York, avec plus de 13 300, selon un décompte d’une nuit exigé par le gouvernement fédéral.

Seattle, le comté de King et les villes voisines se sont réunis pour lancer une autorité régionale sur les sans-abrisme il y a deux ans. Mais de nombreux responsables affirment que la nouvelle agence a sous-performé, a été en proie à des luttes politiques et a eu du mal à s’acquitter de tâches administratives telles que l’exécution de contrats avec des prestataires de services.

Pendant ce temps, la ville de Phoenix subit une pression croissante pour faire quelque chose à propos d’un campement massif du centre-ville connu sous le nom de The Zone, où jusqu’à 1 000 personnes sans logement se sont rassemblées à proximité des services sociaux.

La gouverneure démocrate Katie Hobbs, une ancienne travailleuse sociale, a réussi à obtenir 150 millions de dollars à inclure dans le fonds d’affectation spéciale pour le logement de l’Arizona dans le budget de l’État afin de renforcer les programmes d’aide au loyer et aux services publics, la prévention des expulsions et la construction de nouveaux abris et de logements abordables.

La feuille de route de la stratégie All In de Biden rendue publique en décembre dernier fait suite à un effort de 2010 appelé Opening Doors, qui était la première stratégie globale du pays visant à prévenir et à mettre fin au sans-abrisme.

___

Les journalistes d’Associated Press Anita Snow à Phoenix et Gene Johnson à Seattle ont contribué.

Christopher Weber, Associated Press