La Maison Blanche prévient que “l’Iran fera face à de graves conséquences” si des citoyens américains sont attaqués

La Maison Blanche a mis en garde l’Iran contre les attaques contre des citoyens américains mercredi après que le ministère de la Justice a révélé qu’un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien avait élaboré des plans pour assassiner l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, John Bolton.

“Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons : l’administration Biden ne renoncera pas à protéger et à défendre tous les Américains contre les menaces de violence et de terrorisme”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan dans un communiqué.

“Si l’Iran attaque l’un de nos citoyens, y compris ceux qui continuent de servir les États-Unis ou ceux qui ont servi auparavant, l’Iran fera face à de graves conséquences”, a poursuivi Sullivan. “Nous continuerons à mobiliser toutes les ressources du gouvernement américain pour protéger les Américains.”

Le ministère de la Justice a déclaré mercredi que Shahram Poursafi, 45 ans, qui agissait au nom de la Force Quds du CGRI, aurait tenté de payer 300 000 dollars à des individus pour assassiner Bolton à Washington, DC ou dans le Maryland.

Poursafi est recherché pour avoir fourni et tenté de fournir un soutien matériel à un complot de meurtre transnational, ainsi que pour avoir utilisé des installations commerciales interétatiques dans la commission d’un meurtre contre rémunération.

Le ministère de la Justice a également informé l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo qu’il était une cible dans le complot de Poursafi, a déclaré une source proche de Pompeo à Fox News.

Poursafi aurait dit à un individu aux États-Unis qu’après avoir assassiné Bolton, il avait un deuxième “travail” qui rapporterait 1 million de dollars.

Le complot de meurtre contre rémunération était apparemment en représailles à la mort en janvier 2020 de Qasem Soleimani, le commandant des forces Al-Qods du CGRI, qui a été tué par une frappe américaine à Bagdad, en Irak.

Brick. Le général Esmail Ghaani, qui a remplacé Soleimani, a déclaré à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Soleimani plus tôt cette année que le CGRI prendrait “se venger des Américains avec l’aide de personnes de leur côté et dans leurs propres maisons sans notre présence”.

Bolton a été ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies sous l’administration George W. Bush et a été conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président Trump en 2018 et 2019.

“Bien qu’on ne puisse pas dire grand-chose publiquement pour le moment, un point est indiscutable : les dirigeants iraniens sont des menteurs, des terroristes et des ennemis des États-Unis”, a déclaré Bolton dans un communiqué mercredi.

Michael Lee de Fox News a contribué à ce rapport.