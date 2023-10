La Maison Blanche a émis lundi des menaces de veto contre deux projets de loi de crédits de la Chambre dirigés par le Parti républicain qui devraient être votés cette semaine alors que les législateurs cherchent à éviter une fermeture du gouvernement en novembre.

L’administration a exprimé son opposition à deux projets de loi de financement susceptibles d’être présentés à la Chambre dans les prochains jours : l’un qui financerait le ministère de l’Intérieur, de l’Environnement et des agences connexes, et un autre qui financerait le ministère des Transports, du Logement et de l’Urbanisme. Agences de développement et agences connexes.

Les projets de loi de la Chambre réduiraient le financement du ministère des Transports de 7 milliards de dollars par rapport aux niveaux de l’exercice 2023, de 1,2 milliard de dollars du financement du HUD par rapport aux niveaux de 2023 et de près de 4 milliards de dollars du financement de l’EPA par rapport aux niveaux de 2023.

Si l’un ou l’autre projet de loi arrivait sur le bureau du président Biden, il y opposerait son veto, a déclaré la Maison Blanche. Les deux textes législatifs devraient être adoptés par la Chambre contrôlée par le GOP et par le Sénat contrôlé par les Démocrates.

Dans les deux cas, la Maison Blanche a fait valoir que les projets de loi présentés par les Républicains à la Chambre compromettaient l’accord conclu en mai par les responsables de l’administration et les législateurs républicains sur les dépenses dans le cadre des négociations visant à relever le plafond de la dette.

« Les Républicains de la Chambre ont eu l’opportunité de s’engager dans un processus productif et bipartite de crédits, mais au lieu de cela, ils perdent du temps avec des projets de loi partisans qui réduisent les dépenses intérieures à des niveaux bien inférieurs aux niveaux fixés. [Fiscal Responsibility Act] accord et mettrait en danger des services essentiels pour le peuple américain », a déclaré la Maison Blanche. “Ces niveaux entraîneraient de fortes réductions des programmes d’énergie propre et d’autres programmes qui luttent contre le changement climatique, les services nutritionnels essentiels, l’application de la loi, la sécurité des consommateurs, l’éducation et les soins de santé.”

Les menaces de veto de la Maison Blanche surviennent alors que les législateurs sont confrontés à la date limite de financement du gouvernement le 17 novembre.

Le président Mike Johnson (R-La.), élu à ce poste la semaine dernière, a déclaré qu’il souhaitait faire autant de progrès que possible sur l’ensemble des mesures de dépenses avant l’échéance imminente, même si un financement à court terme Un patch sera très probablement nécessaire pour maintenir le financement du gouvernement au-delà du 17 novembre.

La Chambre n’a adopté que cinq des 12 projets de loi de crédits, tandis que le Sénat n’en a approuvé aucun.

Le Sénat continuera cette semaine à voter sur les amendements aux crédits « minibus », dans l’espoir de conclure l’examen du paquet cette semaine.

Le paquet comprend une législation finançant la construction militaire et les ministères des Anciens Combattants ; Agriculture; Transport; et logement et développement urbain.