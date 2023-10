WASHINGTON — La Maison Blanche a annoncé mardi que le ministère du Travail proposerait une nouvelle règle visant à protéger la sécurité des retraites et à lutter contre les frais indésirables.

Si elle est finalisée, la règle « exigerait que les conseillers financiers fournissent des conseils en matière de retraite dans le meilleur intérêt de l’épargnant, plutôt que de rechercher le salaire le plus élevé », selon un rapport de la Maison Blanche. fiche descriptive.

En raison d’une “lacune” dans la réglementation de la Securities and Exchange Commission, certains conseillers financiers sont payés pour recommander des produits d’investissement spécifiques, ce qui entraîne un conflit d’intérêts avec l’épargnant qu’ils conseillent, a indiqué la Maison Blanche. La règle est conçue pour combler cette lacune et aider à normaliser les règles entre les États qui régissent les conseils sur l’achat de produits d’assurance.

La règle « exigerait que les conseillers en investissement de confiance adhèrent à des normes élevées de diligence et de loyauté lorsqu’ils font des recommandations d’investissement et évitent les recommandations qui favorisent leurs intérêts financiers et autres au détriment des épargnants pour la retraite », selon un ministère du Travail. communiqué de presse.

“Les familles américaines dépensent toute leur vie à épargner pour pouvoir prendre leur retraite dans la dignité”, indique la fiche d’information de la Maison Blanche. “Mais les frais indésirables grugent leurs économies, allant aux conseillers financiers en conflit d’intérêts plutôt qu’aux familles américaines, et rendant les retraites moins sûres.”

La Commission fédérale du commerce dit que les frais indésirables sont « des frais cachés et faux qui peuvent nuire aux consommateurs et nuire aux entreprises honnêtes ».

La règle proposée mardi est la dernière d’une série de mesures prises par l’administration Biden pour éliminer les frais indésirables. Plus tôt ce mois-ci, l’administration a proposé une règle qui “interdirait aux entreprises de facturer des frais cachés et trompeurs et les obligerait à indiquer le prix total à l’avance”, selon un rapport. fiche descriptive.

Recommandé

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden appelé les frais indésirables sont “faux”.

“Il s’agit simplement de profiter des gens”, a-t-il déclaré. “Et cela rend plus difficile pour les entreprises honnêtes qui essaient de faire le bon choix de rivaliser avec des entreprises malhonnêtes qui font croire à leurs clients que leurs prix sont plus bas alors qu’en réalité, ils ne le sont pas.”

Biden devrait aborder la nouvelle règle proposée mercredi après-midi depuis la Maison Blanche.

« Pour un trop grand nombre de travailleurs, le chemin vers une sécurité financière à vie est inutilement semé d’incertitudes. Cette règle garantit que les épargnants de tous niveaux de revenus peuvent travailler en toute confiance avec des professionnels de l’investissement pour faire fructifier leur pécule et se préparer à la retraite joyeuse qu’ils méritent”, a déclaré la secrétaire au Travail par intérim, Julie Su, dans un communiqué. communiqué de presse. “Les travailleurs américains et leurs familles ne devraient pas avoir à payer des frais excessifs ni à perdre des rendements sur leurs investissements, ce qui réduirait leur épargne-retraite en raison du coût de conseils d’investissement contradictoires.”

La règle proposée sera publiée mardi sur le site Web du ministère du Travail et comprendra 60 jours pour les commentaires du public, selon le communiqué de presse.