La Maison Blanche présente ses excuses à Asa Hutchinson pour les moqueries du Parti démocrate sur sa campagne

La Maison Blanche a présenté mercredi ses excuses à l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, après que le Comité national démocrate se soit moqué de sa campagne présidentielle républicaine récemment suspendue.

“Le président Biden a un profond respect pour le gouverneur Hutchinson et admire la course qu’il a menée. Le président sait qu’il est un homme de principes qui se soucie de notre pays et qui a de solides antécédents en matière de service public”, a déclaré Karine Jean, attachée de presse de la Maison Blanche. Pierre a déclaré aux journalistes.

“Ce matin, le chef de cabinet ici, Jeff Zients, a appelé le gouverneur pour lui faire part de ses excuses et s’est excusé pour cette déclaration qui ne représentait pas les vues du président”, a déclaré Jean-Pierre.

Les excuses sont intervenues après que le DNC ait nargué Hutchinson lorsqu’il a suspendu sa campagne après avoir terminé sixième lors des caucus de l’Iowa lundi, recueillant moins de 200 voix lors de la compétition, derrière le peu connu Ryan Binkley. L’ancien président Donald Trump a remporté la victoire, battant son plus proche adversaire d’environ 30 points et remportant plus de 50 % des voix.

“Cette nouvelle est un choc pour ceux d’entre nous qui auraient juré qu’il avait déjà abandonné”, a déclaré mardi la secrétaire de presse nationale du DNC, Sarafina Chitika.

Chitika n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’ABC News concernant les propos de Jean-Pierre.

Hutchinson a déclaré à ABC News qu’il avait apprécié l’appel de Zients.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas et candidat à la présidentielle de 2024, Asa Hutchinson, s’adresse aux médias à la suite du petit-déjeuner législatif du Parti républicain de l’Iowa au Hilton Des Moines Downtown, à Des Moines, Iowa, le 8 janvier 2024. Alyssa Pointer/Reuters, DOSSIER

“Je suis heureux que tant de membres des deux partis aient rejeté ce type de ridicule, le considérant comme inutile et humiliant pour tous dans l’espace public. De mon point de vue, tout cela est très mineur, mais les deux partis doivent dépasser la mesquinerie et se concentrer sur les choses qui comptent pour eux. Américains”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Hutchinson, qui a un long parcours politique, notamment en tant que premier administrateur de la Drug Enforcement Administration et des années à la Chambre avant d’être élu gouverneur de l’Arkansas pour deux mandats jusqu’en 2023, s’est présenté sur une plate-forme conservatrice traditionnelle lors de la course de 2024.

Il était l’un des rares candidats républicains à critiquer ouvertement Trump, affirmant notamment que Trump ne devrait pas être président à nouveau s’il était finalement reconnu coupable d’un crime. (Trump nie tout acte répréhensible.)

“Mon message selon lequel je suis un républicain de principe, expérimenté et qui dit la vérité sur le favori actuel n’a pas été vendu dans l’Iowa”, a-t-il déclaré mardi dans un communiqué en annonçant qu’il quittait la course. “Je maintiens la campagne que j’ai menée. J’ai répondu à toutes les questions, j’ai averti le Parti républicain des risques en 2024 et j’ai présenté l’espoir pour l’avenir de notre pays.”

“[My wife] Susan et moi sommes bénis au-delà de toute mesure”, a déclaré Hutchinson, “et nous sommes reconnaissants de l’opportunité d’avoir combattu dans l’arène politique pour l’Amérique.”