La Maison Blanche présente ses excuses à Asa Hutchinson après une déclaration sarcastique du DNC

WASHINGTON — La Maison Blanche a pris la décision inhabituelle mercredi de présenter ses excuses à l’ancien candidat républicain à la présidentielle Asa Hutchinson pour un communiqué de presse sarcastique que le parti du président Joe Biden a envoyé après son retrait de la course.

Jeff Zients, le chef de cabinet de la Maison Blanche, a appelé Hutchinson dans la matinée pour lui présenter ses excuses pour la déclaration d’une phrase du Comité national démocrate suite à l’annonce mardi de l’ancien gouverneur de l’Arkansas selon laquelle il mettait fin à sa campagne 2024 après une mauvaise performance dans les caucus de l’Iowa. la nuit précédente.

“Cette nouvelle est un choc pour ceux d’entre nous qui auraient juré qu’il avait déjà abandonné”, a déclaré le DNC dans un communiqué publié par la secrétaire de presse nationale Sarafina Chitika.

Chitika n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la libération.

Un conseiller de Biden a déclaré dans une interview que personne au DNC ne perdrait son emploi à cause de cette déclaration, attribuant l’épisode à une erreur commise au cours d’une saison de campagne rapide et très chargée.

Hutchinson a remporté 0,2 pour cent des voix dans l’Iowa, terminant à la sixième place. Il avait mené une campagne atypique à l’époque de Donald Trump, critiquant ouvertement l’ex-président alors même que d’autres candidats républicains à la présidentielle, qui obtenaient de meilleurs résultats dans les sondages, se sont montrés sur la pointe des pieds face aux problèmes juridiques et aux controverses entourant le favori du parti dans les sondages.

Hutchinson, 73 ans, s’est présenté comme un républicain plus traditionnel, faisant preuve d’une certaine courtoisie pendant la campagne électorale que Trump et son mouvement MAGA ont longtemps évité.

Pour cette raison, la déclaration du DNC semblait gratuite et quelque peu hors de propos étant donné la promesse de Biden d’unifier et de guérir une nation divisée. Une sorte de retour en arrière, Hutchinson incarnait le genre d’establishment républicain que Biden a appris à respecter au cours de ses 36 années au Sénat.

La branche politique du Parti démocrate, le DNC, répond en fin de compte à Biden. Après sa victoire aux élections de 2020, Biden a nommé Jaime Harrison pour présider le DNC.

La déclaration du DNC à propos de Hutchinson « ne reflète pas [Biden’s] points de vue », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’un point de presse mercredi.

“Le président Biden a un profond respect pour le gouverneur Hutchinson et admire la course qu’il a menée”, a-t-elle ajouté. “Le président sait qu’il est un homme de principes, soucieux de notre pays et doté d’un solide historique de service public.”

Dans une interview, Hutchinson a déclaré à NBC News qu’il avait apprécié l’appel de Zients. Mais il a remis en question la culture et la formation du DNC si les membres du personnel pensaient qu’une déclaration se moquant de l’échec de quelqu’un essayant de diriger le GOP dans une direction différente était d’une manière ou d’une autre appropriée.

“Je ne sais pas qui” a écrit cette déclaration, a déclaré Hutchinson. « Tout le monde considère cette personne comme un jeune employé. Cela signifie que nous formons nos futurs dirigeants à faire des commentaires humiliants – le ridicule – et à vraiment se concentrer sur des choses qui ne sont pas importantes.

“Alors voici le point”, a-t-il ajouté. « Encadrons ce jeune employé. Qui les forme à faire cela ? C’est [happening on] des deux côtés de l’allée. Ce n’est pas ce à quoi s’attend l’Amérique. Cela nuit à la politique. Et j’espère qu’il y aura beaucoup de recyclage sur cette base.

Ce n’est pas la première fois que le DNC méprise un candidat républicain vaincu à la présidentielle. Le mois dernier, Chitika a publié une déclaration après qu’un autre candidat républicain de longue date ait mis fin à sa campagne.

« Aujourd’hui, des millions d’Américains réagissent à l’abandon de Doug Burgum par un retentissant : « Qui est-ce ? » », indique le communiqué du gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum.

L’appel de Zients était cordial, a déclaré Hutchinson – mais pas suffisamment pour qu’il soutienne la candidature de Biden à la réélection.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait si Trump remportait l’investiture, Hutchinson a suggéré qu’il attendait de connaître l’issue des quatre affaires pénales de l’ancien président.

« Je ne soutiendrai aucun criminel reconnu coupable », a-t-il déclaré. “Je m’attends à soutenir le candidat républicain – et je compte sur lui pour être quelqu’un de différent de Donald Trump.”