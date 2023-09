La Maison Blanche prend des mesures pour supprimer les factures médicales des rapports de solvabilité

L’administration Biden souhaite supprimer complètement la dette médicale des rapports de crédit à la consommation, a expliqué jeudi le Bureau de protection financière des consommateurs. ses règles proposées pour empêcher les factures médicales impayées d’affecter les cotes de crédit des patients.

Un Américain sur cinq a des dettes médicales sur son dossier de crédit, selon le CFPB. La dette médicale peut entraîner une spirale d’endettement pour certains consommateurs et réduire leurs options en matière de logement, de prêts et de cartes de crédit.

« Nous savons que les cotes de crédit déterminent si une personne peut jouir de la santé économique et de la richesse », a déclaré la vice-présidente Kamala Harris. « Les cotes de crédit déterminent si une personne peut acheter une maison, si elle peut acheter une voiture, louer un appartement ou posséder une petite entreprise. »

La dette médicale est la dette la plus courante en recouvrement. Le CFPB a constaté que 58 % de tous les recouvrements de créances par des tiers sur les rapports de crédit à la consommation concernaient des factures médicales. La complexité de la facturation médicale la rend également sujette aux erreurs. Une étude du Medical Billing Advocates of America estime jusqu’à 80% des factures médicales avoir des erreurs.

« Ces factures, même celles pour lesquelles le patient ne doit rien d’autre, peuvent finir par figurer sur le rapport de solvabilité du patient », a déclaré Rohit Chopra, directeur du CFPB, « et des millions de personnes ont passé des millions d’heures à contester ces erreurs. , souvent alors qu’il est confronté à une maladie grave.

Le CFPB a présenté des propositions visant à interdire aux sociétés d’information sur les consommateurs telles qu’Equifax, TransUnion et Experian d’inclure les dettes médicales et les informations de collecte dans les rapports de crédit à la consommation. Depuis juillet 2022, les entreprises n’incluent plus les dettes médicales dans les recouvrements inférieurs à 500 $ sur les rapports de crédit. De nouvelles règles rendraient cette approche volontaire obligatoire et s’étendraient à toutes les dettes médicales.