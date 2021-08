La Maison Blanche pousse les enfants de 12 ans et plus à se faire vacciner contre le Covid

L’administration Biden a annoncé jeudi des efforts pour renforcer les vaccinations contre Covid chez les enfants de 12 ans et plus ainsi que les jeunes adultes qui retournent à l’école cet automne.

Le plan précède le retour de plus de 50 millions d’étudiants à l’école K-12 et 20 millions de retour à l’université au cours des six prochaines semaines. Il survient également au milieu d’une augmentation des cas de la variante delta Covid hautement transmissible, en particulier dans les communautés non vaccinées aux États-Unis

Depuis la semaine dernière, seulement 30% des 12 à 17 ans étaient complètement vaccinés, laissant les meilleurs médecins américains inquiets que la variante delta puisse se propager dans les salles de classe à l’échelle nationale lorsque des milliers d’écoles rouvriront.

Le plan du président Joe Biden s’appuie sur une « feuille de route pour le retour à l’école » plus large, publiée plus tôt cette semaine, qui vise à aider les étudiants, les écoles et les éducateurs à reprendre en toute sécurité l’apprentissage en personne au milieu de ces préoccupations concernant la variante delta.

« Pour les jeunes, se faire vacciner immédiatement est le meilleur moyen de revenir à ce qu’ils aiment, comme faire du sport, terminer leurs études et passer du temps avec leurs amis et leurs proches », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Plus d’une douzaine d’organisations sportives et médicales, dont l’American Medical Society for Sports Medicine et l’American Academy of Pediatrics, ont publié une déclaration exhortant tous les prestataires médicaux à se renseigner sur le statut de vaccination contre Covid pendant les examens physiques sportifs et à informer les étudiants-athlètes sur les endroits où ils peuvent accéder aux vaccinations. , d `après le plan.

L’American Academy of Pediatrics, ou AAP, publiera également des formulaires révisés pour les médecins, les parents et les étudiants qui comprendront un langage sur les vaccinations Covid. L’organisation estime qu’environ 60% à 70% des enfants participent à des sports organisés aux États-Unis, faisant des examens physiques d’automne une excellente occasion d’encourager les vaccinations chez les jeunes.

« La vaccination prévient les maladies généralisées, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 et aidera à garder les étudiants en classe, les athlètes dans le jeu et les équipes sportives sur le terrain, tout en protégeant nos communautés. » AAP a déclaré dans la déclaration conjointe avec onze autres organisations.

Dans le cadre de ce plan, la National Parent Teacher Association, ou PTA, fera également appel à 22 000 organisations locales pour organiser des conversations communautaires avec les parents sur la vaccination de leurs enfants.

La PTA s’associera à l’AAP pour amener les pédiatres locaux à assister à ces conversations, selon le plan.

L’administration Biden fournira également aux écoles et aux collèges des ressources pour organiser des cliniques de vaccination pop-up sur les campus. La semaine dernière, le président Joe Biden a demandé aux districts scolaires des États-Unis d’organiser au moins une clinique pop-up dans les semaines à venir, en collaboration avec les pharmacies du programme fédéral de pharmacie.

Du 7 au 15 août, l’administration organisera également une campagne pour promouvoir la vaccination des jeunes, a ajouté le plan. Le deuxième gentleman Doug Emhoff et le secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona se rendront à Topeka, au Kansas, pour visiter une clinique de vaccination de retour à l’école.

Emhoff et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, organiseront également une discussion virtuelle avec des leaders de la jeunesse sur l’accès aux vaccins pour les jeunes, selon le plan.

Lundi, les États-Unis ont atteint l’objectif de Biden fixé en mai d’avoir 70% des adultes américains avec au moins une injection de vaccin, environ un mois derrière l’objectif initial de juillet.

Dans l’ensemble, les États-Unis signalent une moyenne d’environ 677 000 vaccinations quotidiennes au cours de la semaine dernière au 4 août, en hausse de 11 % par rapport à il y a une semaine.

Alors que les vaccinations Covid sont toujours limitées pour les enfants de moins de 12 ans, la FDA a autorisé en mai l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech Covid pour les enfants âgés de 12 à 15 ans.

Le vaccin de Moderna devrait également être autorisé pour les enfants aussi jeunes que 12 ans. Moderna prévoit également d’étendre la taille de ses essais cliniques pour son vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans.