La Maison Blanche pousse le Sénat à confirmer la nomination d’un ambassadeur américain en Israël

WASHINGTON — La Maison Blanche a travaillé d’urgence au cours des dernières 24 heures pour lancer un processus de confirmation par le Sénat du candidat du président Joe Biden au poste d’ambassadeur des États-Unis en Israël, selon deux responsables de la Maison Blanche.

La commission sénatoriale des relations étrangères devrait désormais tenir une audition de confirmation de Jack Lew, ancien secrétaire au Trésor et chef de cabinet de la Maison Blanche sous l’administration Obama, dès le 18 octobre, selon trois personnes proches du dossier. Biden a nommé Lew il y a plus d’un mois.

Le Sénat ne siège pas cette semaine. Mais les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils espéraient que les législateurs des deux partis seraient d’accord avec le président sur la nécessité de confirmer rapidement Lew dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Tout le monde comprend l’importance de cela », a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Plus de 1.200 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans les combats, dont au moins 700 en Israël, selon l’armée, et plus de 570 morts à Gaza et en Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L’administration Biden a déclaré lundi que neuf Américains avaient été tués dans le conflit et que d’autres seraient portés disparus.

Tom Nides, l’ancien ambassadeur de Biden en Israël, a déclaré à NBC News dans une interview que le Sénat devait confirmer son successeur « immédiatement » à son retour.

«Ils doivent terminer l’audition du comité. Il doit être sur le terrain. Il sera un ambassadeur phénoménal et il doit être là », a déclaré Nides. « Les ambassadeurs sont toujours importants. En période de crise, ils sont encore plus importants.»

Certains sénateurs démocrates sont d’accord.

« L’heure n’est pas à la politique. Le Sénat devrait confirmer ceux qui attendent le vote le jour de notre retour en session et planifier immédiatement des audiences de commission pour accélérer la confirmation du reste », a déclaré dimanche le sénateur Chris Murphy du Connecticut dans un communiqué. « Les Démocrates et les Républicains doivent travailler ensemble pour soutenir notre allié Israël. »

Le sénateur Chris Coons, démocrate de Del., a noté que les États-Unis n’avaient pas d’ambassadeur dans plusieurs pays de la région et a déclaré que les querelles partisanes qui conduisent à de tels postes « envoient un signal dangereux et encouragent l’aventurisme de nos adversaires ».

« Le Sénat devrait faire passer rapidement la confirmation au comité et à l’audience », a déclaré Coons.

Les candidats aux postes d’ambassadeur américain à Oman, au Koweït et de coordinateur du Département d’État pour la lutte contre le terrorisme attendent tous un vote au Sénat. Les candidats aux postes d’ambassadeurs américains en Israël et en Égypte et d’administrateur adjoint pour le Moyen-Orient à l’Agence américaine pour le développement international (USAID) attendent les auditions du comité.

Au-delà de cela, il n’y a pas eu de haut responsable confirmé de l’USAID pour le Moyen-Orient depuis près de trois ans et aucun coordinateur du Département d’État pour la lutte contre le terrorisme depuis près de deux ans.

Les républicains du Sénat auront une influence sur le temps qu’il faudra pour confirmer Lew, et le sénateur Ted Cruz du Texas, qui a retardé plusieurs nominations au Moyen-Orient, a fait part de ses inquiétudes concernant Lew en particulier.

« Le sénateur. Cruz n’a pas encore interviewé M. Lew, et encore moins eu l’occasion de l’interroger dans le cadre de son témoignage devant la commission sénatoriale des relations étrangères », a déclaré un porte-parole de Cruz. « Le sénateur. Cruz a déclaré depuis l’été qu’il devenait impossible de promouvoir rapidement les candidats de l’administration Biden parce que ces candidats continuent de mentir au Congrès et au peuple américain, témoignant publiquement qu’ils sont déterminés à contrer l’Iran et à approfondir les relations entre les États-Unis et Israël, puis à mettre en œuvre les politiques opposées. en secret une fois confirmé. Il évaluera la nomination de Lew à la lumière de ces préoccupations.»

Néanmoins, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils estimaient que le Sénat devrait être en mesure de procéder plus normalement et de travailler rapidement sur une audition de Lew. Le Sénat devrait retourner à Washington au début de la semaine prochaine.

Un responsable a déclaré que Lew était « impatient » de se mettre au travail, et la Maison Blanche espère qu’il sera confirmé avec le soutien des deux partis.

Lew a été directeur du Bureau de la gestion et du budget sous le président Bill Clinton.

À ce poste, il a contribué à l’élaboration du protocole d’accord à l’OMB sur le financement pluriannuel d’Israël et a travaillé à son maintien sous l’administration Obama. À plusieurs reprises, selon un responsable de la Maison Blanche, Lew a travaillé pour fournir un « financement crucial » pour les missiles israéliens. des systèmes de défense pour protéger les citoyens contre les attaques.

Lew a également travaillé comme secrétaire d’État adjoint à la gestion et aux ressources et a joué un « rôle clé » en soutenant les efforts d’Israël pour rejoindre l’Organisation d’opérations et de développement économiques, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.