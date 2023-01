La Maison Blanche nomme Julie Turner la première émissaire nord-coréenne pour les droits de l’homme en 6 ans

TOKYO – La Maison Blanche a nommé mardi un envoyé spécial pour les questions nord-coréennes des droits de l’homme, prenant une mesure pour pourvoir le poste qui est resté vacant pendant six ans.

L’administration a proposé Julie Turner, directrice du Bureau de l’Asie de l’Est et du Pacifique au Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail au Département d’État, selon l’annonce. Elle travaille au département depuis plus de 16 ans, se concentrant principalement sur la promotion des droits de l’homme en Corée du Nord, dit-il. Le Sénat doit confirmer sa nomination.