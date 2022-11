La Maison Blanche n’est pas impliquée dans l’enquête du FBI sur la mort d’un journaliste – médias

Israël a refusé de coopérer avec une enquête américaine sur le meurtre de Shireen Abu Akleh, journaliste chevronnée d’Al Jazeera

La Maison Blanche a déclaré au gouvernement israélien qu’elle n’était pas à l’origine de la décision du FBI d’enquêter sur la mort d’un journaliste américano-palestinien tué lors d’un raid israélien en Cisjordanie occupée en mai dernier, selon Axios. L’enquête aurait attisé l’indignation de certains responsables israéliens, qui ont qualifié cette décision de “grosse erreur”.

De hauts responsables de la Maison Blanche et du Département d’État ont contacté Israël ces derniers jours dans le cadre d’efforts apparents pour éloigner l’administration Joe Biden de l’enquête récemment ouverte du FBI sur le meurtre d’Abou Akleh, a rapporté mercredi Barack Ravid d’Axios, citant trois agents américains et israéliens anonymes. fonctionnaires.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a confirmé les informations faisant état d’une enquête américaine plus tôt cette semaine, appelant la décision “une grave erreur” tout en insistant sur le fait que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient déjà effectué “une enquête professionnelle et indépendante.” Il a ajouté qu’Israël ne coopérerait à aucune nouvelle enquête.

La propre enquête de l’armée israélienne s’est achevée en septembre et a conclu que la journaliste avait probablement été tuée par le feu involontaire d’un soldat israélien, mais a affirmé qu’un test balistique sur un fragment de balle récupéré sur son corps avait été « non concluant » et qu’il ne pouvait pas exclure des tirs de militants palestiniens.

Lire la suite Israël admet avoir tué un journaliste “accidentellement”

Abu Akleh portait un gilet indiquant qu’elle était membre de la presse au moment où elle a été tuée par balle. Des responsables palestiniens, la famille de la journaliste, ainsi que son ancien employeur Al Jazeera affirment qu’elle a été délibérément prise pour cible par Tsahal, qui a déjà été accusée d’avoir intentionnellement tiré sur des journalistes couvrant le conflit israélo-palestinien.

Une enquête distincte menée par les États-Unis sur la fusillade d’Abu Akleh – qui s’est produite lors d’un raid israélien sur un camp de réfugiés dans la ville cisjordanienne de Janin et a laissé un autre journaliste avec des blessures moins graves – a également déterminé qu’un soldat israélien avait probablement tiré la balle qui l’a tuée, mais a noté qu’il y avait “Aucune raison de croire que c’était intentionnel.”

Bien que cette évaluation préalable soit largement conforme aux propres conclusions d’Israël, la nouvelle enquête du FBI aurait déclenché l’indignation parmi les hauts responsables dans les coulisses, avec le conseiller à la sécurité nationale d’Israël Eyal Hulata, l’ambassadeur aux États-Unis Mike Herzog et le directeur général du ministère des Affaires étrangères Alon Ushpiz chacun appelant leurs homologues américains pour exiger des explications.

“Nous avons parlé à tous les responsables de l’administration Biden avec lesquels nous travaillons et avons clairement indiqué à quel point nous étions furieux”, a déclaré un haut responsable israélien à Axios.

LIRE LA SUITE: L’ONU met en garde contre “l’année la plus meurtrière” pour les Palestiniens