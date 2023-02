La Maison Blanche ne peut toujours pas identifier les avions qu’elle a abattus

Cependant, ils ont volé plus bas que le tir du ballon espion chinois qui a traversé les États-Unis au début du mois, qui se déplaçait à une altitude d’environ 60 000 pieds. En tant que tels, les derniers objets non identifiés constituaient une menace « très réelle » pour le trafic aérien civil et ont été retirés par « excès de prudence ».

Un phénomène aérien non identifié sur un écran lors d’une audience au Capitole en mai. Crédit:PA

“Bien que nous n’ayons aucune raison spécifique de soupçonner qu’ils effectuaient une surveillance de quelque nature que ce soit, nous ne pouvions pas l’exclure”, a-t-il ajouté.

La succession d’abattages est survenue plus d’une semaine après qu’un ballon espion chinois présumé a été abattu au large des côtes de la Caroline du Sud, alarmant certains Américains, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de l’espace aérien du continent et ajoutant aux tensions entre Pékin et Washington.

Mais l’une des raisons pour lesquelles davantage d’objets ont été abattus, a expliqué Kirby, était que “nous les recherchons”, notant que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, ou NORAD, a ajusté ses filtres et ses capacités radar “pour regarder plus discrètement”. à des objets aériens à haute altitude.