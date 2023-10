La Maison Blanche n’a pas convaincu les gens de l’efficacité de la « bidenomics ». Et maintenant ?

Et le représentant. Steven Horsford, qui préside le Congressional Black Caucus, a déclaré dans une interview cette semaine qu’il avait averti la Maison Blanche que la marque Bidenomics était construite sur un terrain fragile. Il estime que cela transmet un message qui centre à tort la conversation sur le président et ses ambitions électorales plutôt que sur les électeurs qui ont tout à gagner des réalisations économiques de l’administration.

« Avec tout le respect que je dois au président et à la Maison Blanche, il ne s’agit pas tant d’eux que des gens qui bénéficient des politiques qu’ils ont réclamées », a déclaré Horsford (Démocrate du Nevada). « Nous devons faire un meilleur travail en définissant cela non pas tant pour une personne – pour le bureau de la présidence – mais pour le peuple. »

Leurs inquiétudes sont soulignées par une série de sondages montrant que la reprise économique que la Maison Blanche a cherché à présenter comme un triomphe n’a pas d’impact sur le psychisme du public. La plupart des Américains doutent encore que les États-Unis soient dans une reprise, et encore moins dans une reprise suffisamment résiliente pour durer beaucoup plus longtemps. La hausse du coût de la vie reste un thème dominant dans l’esprit des électeurs, éliminant d’importants gains en termes d’emplois et de salaires. Et jusqu’à présent, le battement de tambour du Bidenomics qui a commencé plus tôt cet été n’a pas encore prouvé qu’il pouvait faire changer d’avis.

« À ce stade, Bidenomics n’apporte pas vraiment de réponses solides aux plus grandes inquiétudes des gens », a déclaré Will Marshall, président du Progressive Policy Institute, un groupe de réflexion démocrate centriste. « Il devrait y avoir beaucoup de réflexion à la Maison Blanche maintenant sur des changements dans la manière dont ils présentent leurs arguments en faveur du bien économique apporté par cette administration. »

À la Maison Blanche, les collaborateurs ont largement rejeté les craintes des démocrates, les qualifiant de prématurées et exagérées, arguant qu’il était beaucoup trop tôt pour juger d’une stratégie de messagerie conçue pour être appliquée tout au long de l’année précédant les élections de 2024. Ils restent convaincus qu’après avoir remporté la présidence et avoir ensuite défié les prédictions d’un effacement à mi-mandat, ils ont une meilleure idée de l’humeur nationale que leurs détracteurs.

« La bidenomics est le programme économique du président et il est fortement soutenu par le peuple américain », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Michael Kikukawa. « Ce travail et notre message s’appuient sur ce que les élections de mi-mandat et les récentes élections spéciales ont prouvé : les Américains privilégient la vision du président de croissance de l’économie à partir du milieu et de la base plutôt que les retombées MAGAnomics. »

Les Américains commencent tout juste à récolter les fruits du programme économique de Biden, ont déclaré des responsables. Les dépenses de consommation continuent d’augmenter, ce qui témoigne d’une plus grande confiance dans la stabilité de l’économie que les gens ne seraient prêts à l’admettre.

Peut-être plus important encore, les responsables de Biden estiment que les électeurs ne voient pas encore la question comme un choix entre la vision économique de Biden et les politiques de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés républicains. Renforcer ce contraste s’avérera crucial pour changer l’attitude des Américains au cours des prochains mois, ont-ils déclaré.

« Comme ils l’ont fait en 2022, les Américains seront confrontés à un choix entre les républicains MAGA dont le programme sert les riches et les puissants, et Joe Biden, dont le programme sert la classe moyenne », a déclaré le porte-parole de la campagne Biden, Kevin Munoz, en soulignant deux des premières annonces que mettre en lumière les électeurs individuels. « Cette stratégie a fonctionné à l’époque, et elle le sera encore en 2024. »

L’administration s’est penchée de plus en plus sur ce contraste ces dernières semaines, en mettant l’accent sur les propositions du Parti républicain visant à réduire les impôts des riches et à faire reculer les mesures populaires en matière de prix des médicaments. Selon ses principaux collaborateurs, le bidenomics donne au président un raccourci pour comparer ses diverses réalisations avec les politiques impopulaires des républicains.

« Il est important d’avoir un thème fédérateur et une vision que nous expliquons et dans laquelle toutes ces politiques s’intègrent », a déclaré un collaborateur de longue date de Biden, écartant les préoccupations stratégiques comme « l’énurésie nocturne et le quart-arrière du lundi matin » de la part des démocrates nerveux. « Le président n’a pas gagné en 2020 en adaptant chaque jour ses préoccupations aux dernières inquiétudes de l’actualité du câble. »

Mais les arguments de l’administration en faveur de la patience ne masquent plus l’angoisse au sein du parti selon laquelle Bidenomics en tant que marque s’effondre – et constitue peut-être un microcosme d’obstacles plus importants auxquels sera confrontée la campagne à venir. Une administration ayant des réalisations à vendre a eu du mal à y parvenir. Un président qui veut plus de crédit pour son travail pourrait, s’inquiètent les démocrates, s’aliéner les électeurs en paraissant isolé de leurs luttes réelles.

Dans plus d’une douzaine d’entretiens au sein du parti, les démocrates ont présenté diverses défenses et diagnostics sur la stratégie de messagerie de l’administration et sur ce qui pourrait devoir changer. Mais presque tous ont reconnu que le blitz de messages Bidenomics n’a pas réussi à éclaircir jusqu’à présent la vision des électeurs sur l’économie. Certains déplorent désormais que la Maison Blanche se soit étroitement liée à une trajectoire économique future qu’elle ne peut pas vraiment influencer et certainement pas contrôler.

« Je n’ai jamais compris pourquoi vous marqueriez une économie en votre nom alors qu’elle n’est pas encore complètement rétablie », a déclaré Michael LaRosa, ancien porte-parole de la première dame Jill Biden. « Les gens doivent pouvoir voir et ressentir une économie sur leurs propres comptes bancaires personnels. Et cela ne change pas, peu importe à quel point vous criez que l’économie va mieux.»

L’incapacité de la Maison Blanche à obtenir davantage de crédit a déconcerté de nombreux démocrates. Ils estiment que la capacité de Biden à sortir le pays de la pandémie et à entrer dans une ère de hausse des salaires et de taux de chômage presque record devrait rapporter d’importants dividendes politiques.

Au contraire, la plupart des sondages montrent que des majorités claires restent mécontentes de l’état général de l’économie et de l’inflation en particulier. UN récent sondage NBC News moins de 4 personnes sur 10 approuvent la gestion de l’économie par le président. Et bien que 55 pour cent se disent satisfaits de leur propre situation financière, ce chiffre atteint un niveau record pour la question du sondage remontant à 1994.

« C’est au niveau de la base du Parti démocrate que la confiance économique vacille le plus, c’est donc parmi les jeunes, parmi les Afro-Américains et les Latinos », a déclaré l’enquêteur républicain Micah Roberts, associé chez Public Opinion Strategies qui s’est occupé des questions économiques au cours de l’enquête. Sondage bipartisan NBC. « Il y a un décalage entre les deux ou trois mois de [the Bidenomics] campagne et ce que les gens ressentent réellement.

Des entretiens cette semaine avec un groupe diversifié de travailleurs de l’automobile en grève et d’autres électeurs dans l’État critique du Michigan, un champ de bataille, ont mis en évidence les problèmes de Biden : beaucoup d’entre eux avaient voté pour lui en 2020 et apprécient qu’il ait rejoint le piquet de grève mardi. Mais plusieurs étaient frustrés par sa gestion des prix élevés et d’autres problèmes économiques – et n’étaient pas encore convaincus de voter à nouveau pour lui l’année prochaine.

Darnay Curry, un membre des Black United Auto Workers en grève dans une usine de Warren, Michigan, a déclaré qu’il ne savait pas s’il soutiendrait Biden ou Trump si l’élection était une revanche entre eux.

« Aucun des deux n’a encore dit quoi que ce soit qui me touche », a déclaré Curry, qui a déclaré avoir voté pour Biden en 2020.

Tone Woods, un ouvrier noir des métiers du bâtiment de Détroit, a déclaré qu’il était également indécis après avoir voté pour Biden en 2020. Il a assisté au discours de Trump mercredi dans la région de Détroit.

« Le niveau de gaz est élevé. Inflation. C’est pour ça que je suis coincé au milieu », a-t-il déclaré. Il considère Trump parce que « l’économie était un peu meilleure lorsque Trump était au pouvoir, pour être honnête avec vous ».

Face à de tels sentiments, certains alliés de Biden ont plaidé en faveur d’une approche plus empathique, qui cesse de se vanter de ses réalisations et privilégie une plus grande reconnaissance du fait que la hausse des prix reste un défi. Même si l’inflation ralentit, le choc de la hausse des prix des produits de première nécessité comme l’épicerie et le logement semble toujours contrebalancer l’amélioration de l’abondance des emplois aux yeux des électeurs.

Horsford, pour sa part, a directement exhorté le cercle restreint de Biden à se concentrer davantage sur la vente de victoires politiques spécifiques en mettant en avant les entreprises et les individus qui se portent mieux grâce à elles, au lieu de vanter une vision plus large de Bidenomics qui, selon lui, « ne passe tout simplement pas ».

Essayer de regrouper l’ensemble des réalisations de Biden sous un même parapluie risque d’obscurcir les politiques individuelles qui, selon les sondages, sont extrêmement populaires, comme le plafonnement des coûts de l’insuline et la stimulation de la fabrication nationale, affirment-il et d’autres. Il demande aux électeurs d’adhérer à une philosophie économique globale à laquelle ils ne sont peut-être pas totalement convaincus, plutôt que de se concentrer sur des améliorations plus concrètes dans leurs communautés.

Et surtout, ils craignent que baptiser l’héritage de Biden bien avant qu’il ne soit terminé soit tout simplement risqué.

« Il y a une différence entre la chose qui fonctionne réellement et le message qui parvient aux gens », a déclaré Rep. Maxwell Frost (Démocrate de Floride), qui a salué l’accent récemment mis par Biden sur la promotion de politiques et de valeurs spécifiques, telles que la visite de la ligne de piquetage de l’UAW et la création d’un nouveau bureau de lutte contre la violence armée, comme des signes encourageants selon lesquels l’administration affine son message.

« Je l’ai dit au président et à l’administration, [and] la campagne : vous devez donner aux gens le sentiment qu’ils participent à la bataille, qu’ils font partie de la bataille.