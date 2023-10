La Maison Blanche n’a jamais pleinement fait confiance à McCarthy. Mais ils n’ont pas célébré sa chute.

De hauts démocrates estiment que le chaos qui enveloppe les Républicains de la Chambre a le potentiel de discréditer davantage le Parti Républicain en tant que parti d’incompétence et d’extrémisme idéologique. Mais malgré tous les avantages politiques apparents pour les démocrates, les troubles à la Chambre présentent également désormais de périlleux défis de gouvernement.

La Maison Blanche n’a désormais que 44 jours pour éviter une fermeture du gouvernement en novembre et garantir une aide essentielle à l’Ukraine – et aucune idée terrestre de qui dirigera le parti républicain de la Chambre. Le week-end dernier, Biden et les dirigeants démocrates de la Chambre des représentants ont cité le soutien de McCarthy à l’Ukraine comme raison pour laquelle le financement serait finalement approuvé rapidement. Avec son départ, il n’y avait pas de réponses immédiates.

« Qu’ils soient engagés dans cette guerre civile, ce n’est rien que j’aie jamais vu », a déclaré Rep. Jim Clyburn (DS.C.), un proche allié de Biden. « C’est un terrain inexploré. »

Les eaux étaient également agitées avec McCarthy dans le fauteuil du président.

Les proches du président considéraient McCarthy comme un partenaire inconstant et imprévisible. Lorsque McCarthy rencontrait Biden en personne, il se présentait généralement comme un négociateur sobre, lucide sur les concessions mutuelles de la gouvernance bipartite. Ensuite, il sortait en public et se vantait de son refus de se plier aux exigences conservatrices.

Sur un sujet particulièrement sensible, McCarthy s’est moqué de l’âge et de l’acuité mentale de Biden en public, tout en disant en privé à ses alliés qu’il trouvait le président vif et substantiel dans leurs conversations – une contradiction qui a laissé une profonde impression sur la Maison Blanche.

La volonté de McCarthy de signer une enquête de destitution sans tenir de vote a été considérée comme un stratagème cynique qui a sapé toute bonne volonté parmi les plus proches conseillers de Biden. La décision de revenir sur un accord de plafond de la dette qu’il a négocié directement avec Biden, a quant à lui signalé que son emprise sur les membres de son propre parti était en train de diminuer.

Si la Maison Blanche voyait d’un mauvais oeil le caractère de McCarthy, Biden et ses collaborateurs pensaient également qu’ils avaient plus ou moins compris comment manœuvrer autour de lui – rejetant une grande partie de ses fanfaronnades publiques comme étant une mise en scène destinée à maintenir son flanc droit en ligne et à maintenir un relation étroite et professionnelle avec lui à huis clos.

Pourtant, peu de membres de l’administration ont ressenti le besoin de le sauver – s’ils le pouvaient. Au lieu de cela, les collaborateurs de Biden ont pris la décision consciente de rester complètement en dehors du débat, permettant aux démocrates de Hill de décider eux-mêmes s’ils voulaient garder McCarthy à la présidence ou se ranger du côté de la poignée de républicains déterminés à l’évincer.

Toute suggestion selon laquelle la Maison Blanche serait favorable à un résultat risquerait de provoquer la colère des législateurs démocrates et de consolider les républicains, ont calculé les conseillers, détournant ainsi l’attention des luttes intestines du Parti républicain. Le chaos qui règne dans les rangs républicains représente entre-temps une aubaine politique dans l’esprit des alliés de Biden, renforçant les avertissements concernant les « républicains extrémistes du MAGA » selon lesquels le président a fait passer un message central de réélection.

Mais ce qui est peut-être le plus important, c’est que la Maison Blanche n’avait tout simplement aucune idée précise du résultat qui serait le meilleur.

« Il n’y avait aucune incitation à le sauver », a déclaré un conseiller de Biden, arguant que même si McCarthy survivait, le parti républicain de la Chambre des représentants en ressortirait plus redevable à sa frange conservatrice qu’auparavant. « Le leadership continu de McCarthy ne protège pas contre ces choses. [It’s] la vie sous MAGA.

La campagne de Biden est depuis passée à la vitesse supérieure dans sa tentative d’exploiter le vide de pouvoir du Parti républicain à la Chambre, en s’appuyant fortement sur l’angoisse des Républicains face à la guerre intra-parti. Parmi la série de clips diffusés par les assistants de campagne mardi, figurait la déclaration du candidat républicain à la présidentielle et gouverneur de Floride, Ron DeSantis : « Je vois juste un manque de leadership, je vois une majorité républicaine qui n’a pas tenu ses promesses. »

Pourtant, l’inquiétude est bien plus grande au sein de l’administration, où quelques jours plus tôt, Biden avait exprimé sa confiance en McCarthy pour diriger un vote sur une aide supplémentaire à l’Ukraine. Le sort de ce financement, que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié la semaine dernière devant les sénateurs de question de vie ou de mort, est désormais dans l’incertitude.

Un haut conseiller extérieur en politique étrangère a déclaré qu’il avait « envoyé des messages de « putain de merde » » à la Maison Blanche à la suite de l’éviction de McCarthy sur les perspectives futures de l’aide à l’Ukraine, « et qu’il avait discuté avec des techniciens de ce qu’ils pouvaient faire. » Ces conversations « ont été déprimantes », a déclaré le conseiller, qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter de cette conversation sensible.

Le ministère de la Défense dispose encore d’environ 5,4 milliards de dollars d’armes à envoyer en Ukraine, mais il manque rapidement d’argent pour reconstituer ses propres stocks, ont déclaré deux responsables américains proches des discussions, qui ont bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer sur un sujet sensible.

« Si l’Ukraine dit : ‘Nous avons vraiment besoin de cela maintenant’, le ministère pourra peut-être nous le donner, mais nous ne le ferons pas à moins de pouvoir reconstituer ce que nous leur avons donné », a déclaré l’un des responsables.

Les responsables de Biden ont minimisé la résistance à une aide accrue comme émanant d’un petit groupe de législateurs républicains. Mais les partisans de l’Ukraine dans les deux partis reconnaissent en privé que l’opposition du Parti républicain augmente et que les chances de rétablir le palliatif de 6 milliards de dollars abandonné dans le cadre du dernier projet de loi de financement à court terme ont considérablement diminué. Peu de temps après être devenu le premier à déclarer officiellement une offre pour le marteau de l’orateur, Rep. Jim Jordan (R-Ohio) s’est engagé à s’opposer à davantage d’aide.

Certains pensent désormais que la Maison Blanche pourrait avoir une nouvelle chance d’obtenir de nouveaux fonds importants pour l’Ukraine dans le cadre d’un programme de financement gouvernemental de fin d’année qui, espèrent-ils, permettra de soutenir la défense du pays jusqu’aux élections de 2024.

Mercredi, plusieurs sénateurs ont exprimé la nécessité d’explorer toute option susceptible de rassurer le reste du monde sur le fait que les États-Unis sont toujours engagés dans la lutte. Le sénateur Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) a déclaré que le président devrait immédiatement envoyer des armes à l’Ukraine en guise de soutien pour atténuer le désarroi à la Chambre.

« Le reste de ce siècle s’annonce radicalement différent si les États-Unis abandonnent l’Ukraine », a déclaré le sénateur. Chris Murphy (D-Conn.). «Si la décision de la Chambre est d’élire un président qui luttera contre le financement de l’Ukraine, c’est une décision qui restera inscrite dans les livres d’histoire.»

Les partisans républicains de l’Ukraine sont tout aussi nerveux et souhaitent que la Maison Blanche fasse part de son soutien de manière plus agressive.

« La Maison Blanche est essentiellement absente de l’action et sur des sujets comme l’Ukraine, le président ne fait pas valoir ses arguments comme il le devrait », a déclaré le sénateur. John Cornyn (R-Texas).

Les conseillers et alliés de Biden reconnaissent qu’il y a moins de clarté que jamais sur la façon dont les deux prochains mois se dérouleront de manière plus générale, et qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l’instant pour contrôler cela. Bien que le président connaisse bon nombre des prétendants probables au poste de président, tels que le haut dirigeant du Parti républicain Steve Scalise (R-La.), il n’a jamais travaillé avec eux, encore moins sur des questions aux enjeux aussi élevés ni dans un contexte politique aussi instable.

Au lendemain de l’éviction de McCarthy, certains démocrates ont exprimé l’espoir que les Républicains reconnaîtraient leur état d’affaiblissement et chercheraient, au moins à court terme, à rétablir les relations entre les partis qui, selon les législateurs, avaient été décimées sous la direction de McCarthy.

« Cela ne peut pas être bien pire », a déclaré le représentant. Anne Kuster (DN.H.), qui préside la Coalition néo-démocrate modérée. « Peut-être qu’il y a quelqu’un dans les coulisses avec qui nous pourrions travailler. »

Mais lorsque les Républicains trouveront un président de remplacement, il restera au plus cinq semaines pour éviter une fermeture. Le nouveau leader du Parti républicain à la Chambre des représentants aura nécessairement gagné le soutien des partisans de la ligne dure qui ont ouvertement promis de mettre fin à l’aide à l’Ukraine et de fermer le gouvernement pour une durée indéfinie. Et rien ne garantit que le chaos qui a englouti le Capitole sera plus proche de sa conclusion.

En examinant la scène, un conseiller de Biden a soupiré : « Je ne sais pas comment ça peut s’améliorer. »

Burgess Everett a contribué à ce rapport.