La Maison Blanche mettra l’accent sur les droits reproductifs à l’occasion du premier anniversaire de la décision sur l’avortement

Le président américain Joe Biden organise un rassemblement vendredi pour marquer le premier anniversaire de la décision de la Cour suprême annulant les protections fédérales contre l’avortement et publiera un décret visant à renforcer l’accès à la contraception.

Le décret présidentiel vise à renforcer l’accès à la contraception, une préoccupation croissante pour les démocrates après que certains conservateurs ont signalé leur volonté d’aller au-delà de l’avortement dans la réglementation de la contraception. En 2017, près de 65 % des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans aux États-Unis utilisaient une forme de contraception, soit quelque 47 millions au total.

Certains opposants à l’avortement demandent que le médicament abortif mifépristone perde son approbation de 23 ans de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La Cour suprême a préservé l’accès pour l’instant.

« Nous essayons vraiment de faire trois choses distinctes, toutes liées les unes aux autres », a déclaré Jen Klein, une des principales assistantes de Biden sur la politique de genre. « Le premier est d’augmenter et d’élargir les options contraceptives. Le second est de réduire les frais personnels. Et le troisième est de sensibiliser aux options disponibles. »

La vice-présidente Kamala Harris, qui a organisé près de 50 réunions dans 16 États sur le sujet des droits reproductifs depuis la décision sismique Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization le 24 juin de l’année dernière, doit s’exprimer sur la question lors d’une réunion publique événement à Charlotte, Caroline du Nord, vendredi.

Depuis que la décision du 24 juin de l’année dernière a annulé un droit à l’avortement vieux de cinq décennies, plus de 25 millions de filles et de femmes âgées de 15 à 44 ans vivent désormais dans des États où il y a plus de restrictions sur l’accès à l’avortement qu’il n’y en avait avant le plus haut tribunal décision. Cela représente 40% de toutes les femmes de cette tranche d’âge, et 5,5 millions de plus vivent dans des États où des restrictions ont été adoptées mais sont en attente de contestations judiciaires.

Les sondages ont constamment révélé que la plupart des Américains pensent que l’avortement devrait être disponible dans au moins certaines circonstances, y compris en particulier au début d’une grossesse. Gallup en février a constaté que près de la moitié des Américains interrogés pensaient que les lois sur l’avortement devraient être moins strictes, un bond significatif dans cette conclusion depuis l’enquête précédente réalisée quelques mois auparavant.

Les groupes de défense des droits reproductifs approuvent Biden-Harris tôt

L’anniversaire est également programmé pour Biden et Harris du Planned Parenthood Action Fund, NARAL Pro-Choice America et Emily’s List. Les principales voix sur le droit à l’avortement allaient toujours approuver le ticket démocrate, mais les chefs des trois organisations disent qu’il est important de sortir tôt et fort sur une question qui, selon eux, animera les électeurs.

« Plus ces interdictions sont en place, plus les gens connaîtront quelqu’un qui a vécu quelque chose ou liront une histoire terrible », a déclaré Mini Timmaraju, responsable de NARAL Pro-Choice America. « Ils doivent prendre une décision quant à l’endroit où aller à l’université en fonction des États avec les interdictions. Ils doivent prendre une décision quant à l’opportunité de pratiquer la médecine sur la base d’une interdiction de l’avortement. Cela imprègne la vie quotidienne maintenant, et cela a des conséquences imprévues. «

Les décisions concernant la loi sont en grande partie entre les mains des législateurs et des tribunaux des États. La plupart des États dirigés par les républicains ont restreint l’avortement. Quatorze interdisent l’avortement dans la plupart des cas à n’importe quel moment de la grossesse.

En conséquence, les enjeux restent élevés, a déclaré Alexis McGill Johnson, président et chef de la direction du Planned Parenthood Action Fund.

« Nous nous dirigeons vers une élection où l’opposition est très claire : ils font pression pour une interdiction nationale », a-t-elle déclaré.

Dans 25 États, l’avortement reste généralement légal jusqu’à au moins 24 semaines de grossesse. Dans 20 de ces États, les protections ont été renforcées par des amendements constitutionnels ou des lois. Les responsables de bon nombre de ces États, dont la Californie, le Colorado, le Minnesota, le Nouveau-Mexique et New York, ont explicitement invité des femmes d’endroits où la procédure est interdite.

Les cliniques avec accès voient augmenter le nombre de patients hors de l’État

Le Kansas est l’un des endroits les plus proches pour obtenir des avortements dans certaines parties du Missouri, de l’Arkansas, de l’Oklahoma et du Texas. Une nouvelle clinique a ouvert ses portes à Kansas City, Kansas, quatre jours avant Dobbs. En quelques semaines, la clinique a été débordée, même après avoir prolongé les heures d’ouverture, embauché du personnel et fait venir des médecins par avion.

Le Dr Iman Alsaden, directeur médical de Planned Parenthood basé au Kansas, a déclaré que la plupart des patients des cliniques du Kansas viennent maintenant d’ailleurs.

« Vous êtes dans une situation de santé publique vraiment, vraiment désastreuse lorsque vous regardez quelqu’un qui a dû sauter à travers des quantités infinies de cerceaux juste pour que cela fonctionne et dire qu’il a tellement de chance qu’il est capable de le faire », Alsaden a dit.

En raison des retards de déclaration et des lacunes dans les données, l’impact sur le nombre d’avortements pratiqués aux États-Unis n’est pas complètement clair. Mais les auteurs de #WeCount, une enquête menée pour la Society of Family Planning, une organisation à but non lucratif qui promeut la recherche et soutient l’accès à l’avortement, affirment que la moyenne mensuelle a baissé après Dobbs.

En Louisiane, où l’avortement était légal jusqu’à 22 semaines d’âge gestationnel avant Dobbs, l’État a signalé plus de 7 400 avortements en 2020, la dernière année pour laquelle des données complètes étaient disponibles. #WeCount a constaté qu’il y en avait en moyenne 785 par mois en avril et mai 2022 – et moins de 10 par mois depuis l’interdiction.

Il existe des tendances similaires ailleurs. Dans l’Idaho, 1 700 avortements ont été signalés en 2020, et #WeCount en a trouvé moins de 10 par mois récemment. Au Texas, les données de l’État ne montrent qu’une poignée d’avortements par mois d’août à janvier. Avant que les restrictions n’entrent en vigueur en 2021, il y en avait souvent plus de 5 000 par mois.

L’enquête #WeCount a révélé que le nombre d’avortements a considérablement augmenté dans les États qui bordent ceux qui n’y ont pas accès, comme l’Illinois, le Kansas, le Nouveau-Mexique et la Caroline du Nord. Dans l’Illinois, par exemple, l’enquête a recensé environ 5 600 avortements en avril 2022 et plus de 7 900 en mars 2023.