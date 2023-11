La Maison Blanche met en garde Israël contre la réoccupation de Gaza alors que Netanyahu indique à quoi pourrait ressembler une bande d’après-guerre

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu



Washington

CNN

—



La Maison Blanche a affirmé mardi qu’elle ne pensait pas que les forces israéliennes devraient réoccuper Gaza. suite aux commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que le pays aura la « responsabilité globale de la sécurité » à Gaza pour une « période indéterminée » après la fin de la guerre.

« Le président continue de croire qu’une réoccupation de Gaza par les forces israéliennes n’est pas une bonne chose. Ce n’est pas bon pour Israël ; Ce n’est pas bon pour le peuple israélien », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, sur « CNN This Morning ».

« L’une des conversations que le secrétaire (Antony) Blinken a eues dans la région est de savoir à quoi ressemble Gaza après le conflit ? À quoi ressemble la gouvernance à Gaza ? Parce que quoi qu’il en soit, cela ne peut pas être ce que c’était le 6 octobre. Cela ne peut pas être le Hamas », a-t-il ajouté.

Le dernier avertissement de la Maison Blanche intervient après que Netanyahu a déclaré lundi à ABC News que Gaza devrait être gouvernée par « ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas », avant d’ajouter : « Je pense qu’Israël, pour une période indéterminée, le fera. Nous avons la responsabilité globale de la sécurité, car nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas.

Il s’agit de l’une des premières indications données par Netanyahu sur sa vision d’un Gaza d’après-guerre et suggère un point de vue divergent de celui des États-Unis, y compris les propres déclarations du président Joe Biden sur ce à quoi ressemblerait l’avenir de la bande de Gaza.

Dans une interview avec « 60 Minutes » de CBS le mois dernier, Biden a déclaré que ce serait une « grave erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza. À l’époque, Michael Herzog, l’ambassadeur israélien aux États-Unis, avait déclaré à Jake Tapper de CNN qu’Israël n’avait pas l’intention d’occuper Gaza après la fin du conflit.

D’autres divergences marquées entre les États-Unis et Israël sont apparues ces dernières semaines alors que la guerre se poursuit. Blinken a poussé la semaine dernière les Israéliens pour une « pause humanitaire » pour permettre aux otages et aux civils de quitter Gaza et pour que l’aide aux Palestiniens puisse y entrer, mais a été réprimandée par Netanyahu.

Et malgré la vigoureuse missive publique de Blinken selon laquelle « les civils ne devraient pas subir les conséquences de l’inhumanité et de la brutalité du Hamas », les forces israéliennes ont continué à frapper des sites civils à la suite de la visite du plus haut diplomate américain. Les forces ont affirmé que ces sites étaient utilisés par le Hamas.

Les responsables du gouvernement israélien n’ont pas encore précisé comment Gaza serait gouvernée s’ils réussissaient à éliminer le Hamas.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré mardi qu’Israël « conserverait une totale liberté d’action pour répondre à toute situation dans la bande de Gaza » une fois la guerre terminée. Gallant a déclaré qu’« à la fin de cette « campagne », le Hamas, en tant qu’organisation militaire ou corps dirigeant à Gaza, cessera d’exister. Les commentaires de Gallant ont été publiés sur le site d’information Ynet.

« Il n’y aura aucune menace à la sécurité d’Israël venant de Gaza, et Israël conservera une totale liberté d’action pour répondre à toute situation dans la bande de Gaza qui pose une quelconque menace », peut-on entendre Gallant dans l’enregistrement d’une réunion par Ynet. de la commission israélienne des affaires étrangères et de la défense.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont dit à leurs homologues israéliens depuis des semaines qu’Israël devrait avoir des objectifs clairs lorsqu’il s’agit de dégrader le Hamas et chercher à éviter une occupation à long terme de la bande de Gaza.

Des responsables américains avaient précédemment déclaré à CNN qu’ils n’avaient pas une idée claire des intentions d’Israël à Gaza et pensaient qu’il serait difficile pour le Hamas d’être complètement éradiqué.

Malgré les divergences apparentes entre son administration et le gouvernement israélien, Biden a réitéré son soutien à Israël lors d’un appel avec Netanyahu lundi, a déclaré Kirby.

« L’une des choses que le président a clairement expliqué au Premier ministre est que nous allons continuer à être aux côtés d’Israël. Nous allons continuer de veiller à ce qu’ils disposent de l’assistance en matière de sécurité dont ils ont besoin, des outils, des armes et des capacités nécessaires pour s’en prendre au Hamas. Cela n’a pas changé depuis le 7 octobre et cela ne changera pas à l’avenir », a déclaré Kirby.

Jennifer Hansler, Hagi Cohen-Boland, Stephanie Halasz, Natasha Bertrand, Katie Bo Lillis, Oren Liebermann, Kareem El Damanhoury et Mitchell McCluskey de CNN ont contribué à ce rapport.