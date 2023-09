La Maison Blanche met en garde contre un renforcement « sans précédent » des troupes serbes à la frontière du Kosovo

La Maison Blanche a déclaré qu’il y avait une accumulation « sans précédent » de troupes et de blindés serbes le long de la frontière. Kosovo frontière et a demandé à Belgrade de les retirer immédiatement.

La force de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo, la Kfor, a été renforcée par des troupes britanniques et l’administration Biden a déclaré qu’elle consultait ses alliés pour s’assurer que la posture de la Kfor « correspond à la menace ».

« Nous surveillons un vaste déploiement militaire serbe le long de la frontière avec le Kosovo, qui comprend une mise en scène sans précédent d’artillerie serbe avancée, de chars et d’unités d’infanterie mécanisée », a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

« Il s’agit d’un développement très déstabilisateur qui s’est produit au cours de la semaine dernière, et nous appelons la Serbie à retirer ses forces de la frontière et à réduire les tensions. »

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a appelé le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, pour discuter de l’escalade et le secrétaire d’État, Antony Blinken, s’est entretenu avec le président serbe, Aleksandar Vučić, et a appelé à une « désescalade immédiate ». et un retour à son accord précédent pour normaliser les relations avec le Kosovo.

Les avertissements américains interviennent à la fin d’une semaine de haute tension, qui a débuté par une embuscade tendue par des paramilitaires serbes bien armés lors d’une patrouille de la police kosovare, au cours de laquelle un policier a été tué. Trois hommes armés serbes ont été tués dans la bataille qui a suivi, près du village de Banjskë.

Le groupe armé était dirigé par Milan Radoičić, chef adjoint de la Liste serbe, un parti soutenu par Belgrade et représentant la minorité serbe du nord du Kosovo. Par l’intermédiaire d’un avocat, Radoičić a déclaré qu’il était responsable de la fusillade avec la police kosovare, mais n’a pas expliqué l’origine des armes modernes que transportaient les paramilitaires serbes.

Le Le gouvernement kosovar a produit un document prétendant montrer qu’un lance-grenades que le groupe transportait leur avait été donné par l’armée serbe, et les responsables de Pristina ont exprimé leur inquiétude quant à la fusillade de dimanche visant à fournir un prétexte à une intervention militaire serbe dans le nord du Kosovo.

La Serbie a déclaré un jour de deuil pour les trois Serbes du Kosovo morts, et Vučić a faussement affirmé que les forces du Kosovo menaient une campagne de « nettoyage ethnique brutal » contre les Serbes de souche.

« Cette réaction de la Maison Blanche semble similaire aux avertissements que nous avons vus avant l’entrée des troupes russes en Ukraine », a déclaré Donika Emini, directrice exécutive de l’alliance d’ONG kosovares CiviKos Platform, ajoutant que « le conflit est inévitable ».

Emini a déclaré qu’un objectif possible de la Serbie était de forcer le retrait de la police kosovare du nord du Kosovo et d’obliger la Kfor à reprendre le contrôle total de la sécurité dans la région sensible, érodant ainsi davantage l’indépendance et la souveraineté de l’ancienne province serbe.

Le ministère britannique de la Défense a annoncé vendredi qu’il transférait à la Kfor le commandement d’un bataillon du régiment Royal Princess of Wales, qui se trouve dans la région pour un exercice d’entraînement, afin de fournir un soutien en cas de besoin.