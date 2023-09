La Maison Blanche met en garde contre les retards de vols et le chaos aéroportuaire en octobre

La Maison Blanche du président Joe Biden a accusé mercredi les républicains du Congrès d’avoir entraîné les États-Unis dans un confinement qui, selon elle, perturberait le transport aérien, ralentirait l’accès aux prêts pour les petites entreprises, retarderait les projets d’infrastructures et nuirait à l’économie.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a eu du mal à convaincre ses membres du GOP de s’entendre sur des projets de loi de dépenses clés pour financer les opérations du gouvernement fédéral alors que les représentants d’extrême droite exigent des réductions plus importantes des dépenses.

Si la Chambre dirigée par le Parti républicain ne parvient pas à parvenir à un accord d’ici le 30 septembre, des milliers de fonctionnaires seront contraints de rester chez eux, ce qui entraînera l’arrêt des opérations de plusieurs agences gouvernementales américaines.

« Les Républicains d’Extreme House sont rongés par le chaos et poussent notre pays vers une fermeture du gouvernement qui nuirait à nos communautés, à notre économie et à notre sécurité nationale », a déclaré la Maison Blanche. dit mercredi.

L’administration Biden a déclaré qu’une fermeture obligerait les contrôleurs aériens et les agents de la Transportation Security Administration à travailler sans salaire, ce qui pourrait entraîner des retards pour les voyageurs et « des temps d’attente plus longs pour les voyageurs dans les aéroports à travers le pays, comme c’était le cas lors des fermetures précédentes ».

Une entrée fermée à la Chambre des représentants sur la place du front est du Capitole américain. Les législateurs ont encore quelques jours pour parvenir à un compromis budgétaire afin d’éviter une fermeture du gouvernement.

PUCE SOMODEVILLA/GETTY IMAGES



En 2019, l’arrêt des opérations gouvernementales a entravé le transport aérien et perturbé les projets de voyage de milliers d’Américains.

Outre les retards dans les aéroports, la Maison Blanche a également déclaré qu’une fermeture obligerait la Small Business Administration à suspendre l’octroi de capitaux aux petites entreprises.

« La Small Business Administration n’accepterait, n’examinerait ou n’approuverait aucun nouveau prêt aux entreprises, y compris le principal prêt de la SBA aux petites entreprises, coupant ainsi une source importante de financement pour les petites entreprises à travers le pays », a déclaré la Maison Blanche.

Semaine d’actualités a contacté le bureau du président de la Chambre, Kevin McCarthy, par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

Ailleurs, les retards dans les contrôles environnementaux de l’Agence de protection de l’environnement et du ministère de l’Intérieur enliseraient les projets d’infrastructure fédéraux.

« Non [United States Department of Agriculture] des prêts ou des subventions seraient accordés pour moderniser les infrastructures des services publics dans les zones rurales d’Amérique, y compris en autorisant des actions pour des projets ruraux de transport d’électricité et de haut débit », a insisté la Maison Blanche.

Les analystes affirment qu’une fermeture serait coûteuse et réduirait la croissance économique jusqu’à 0,2 point de pourcentage pour chaque semaine de fermeture du gouvernement, même si ces pertes ont tendance à être récupérées lors de la réouverture. Pourtant, selon les économistes, certaines pertes pour l’économie locale à Washington, DC et dans les environs, dues au manque d’activité commerciale, peuvent être douloureuses.

Certains représentants républicains ont appelé à de fortes réductions des dépenses qui, même si elles sont adoptées par la Chambre, ne seront probablement pas adoptées au Sénat. Ils ont également exigé un retrait du financement américain de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. L’approbation récente par McCarthy d’une enquête sur le président Joe Biden était largement considérée comme faisant partie d’une concession faite aux républicains qui résistent aux plans de dépenses actuels à long terme.

La Maison Blanche a imputé tout ralentissement économique qui entraînerait une fermeture du gouvernement aux Républicains de la Chambre.

« Ces conséquences sont réelles et évitables, mais seulement si les Républicains de la Chambre cessent de jouer à des jeux politiques avec la vie des gens et de répondre aux demandes idéologiques de leurs membres les plus extrêmes, d’extrême droite », a déclaré la Maison Blanche.