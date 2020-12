WASHINGTON (AP) – Quelques heures avant que la Food and Drug Administration n’autorise le premier vaccin COVD-19 vendredi soir, un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré au chef de l’agence qu’il pourrait être licencié si le vaccin n’était pas autorisé à la fin de la journée, deux responsables de l’administration m’a dit.

La FDA a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin produit par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech. La décision lance un effort de vaccination massif pour aider à vaincre la pandémie. Le président Donald Trump a déclaré vendredi soir que Pfizer avait «passé l’étalon-or de la sécurité» et a salué le vaccin comme «l’une des plus grandes réalisations scientifiques de l’histoire».

Mais cette décision faisait suite à des discussions tendues entre le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, selon un haut responsable de l’administration qui connaissait l’appel mais n’était pas autorisé à discuter de conversations privées.

Le chef d’état-major a déclaré à Hahn que son travail était menacé si l’autorisation d’utilisation d’urgence n’était pas délivrée avant samedi, a déclaré un deuxième responsable de l’administration au courant de la conversation.

Plus tôt dans la journée, Hahn avait publié une déclaration indiquant que l’agence travaillait rapidement pour éliminer le vaccin.

La menace de vendredi a marqué la dernière tentative de l’administration Trump de passer outre les scientifiques du gouvernement travaillant à lutter contre la pandémie mortelle. Même avec une décision de la FDA attendue d’ici quelques heures, Trump et ses adjoints se sont montrés réticents à laisser les régulateurs travailler sur leur examen minutieux, qui comprend la rédaction d’étiquettes d’avertissement de sécurité et d’instructions pour les médecins.

Il n’était pas certain que l’autorisation du vaccin vendredi soir accélérera de manière significative son déploiement.

Trump a tweeté directement à Hahn plus tôt vendredi, se plaignant que la FDA «est toujours une grosse, vieille et lente tortue». Trump a publiquement critiqué le rythme du processus d’examen des vaccins par la FDA.

« Faites sortir les vaccins du barrage MAINTENANT, Dr Hahn », a tweeté Trump vendredi. «Arrêtez de jouer à des jeux et commencez à sauver des vies.»

Hahn a contesté les caractérisations de sa conversation avec Meadows.

L’histoire continue

« Il s’agit d’une fausse représentation de l’appel téléphonique avec le chef d’état-major », a déclaré Hahn dans un communiqué. « La FDA a été encouragée à continuer à travailler rapidement sur la demande d’EUA de Pfizer-BioNTech. La FDA s’est engagée à délivrer cette autorisation rapidement, comme nous l’avons noté dans notre déclaration de ce matin. »

La FDA a déclaré plus tôt vendredi qu’elle « fonctionnera rapidement » pour autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin.

Le Dr Ashish Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown, a qualifié la pression d ‘«erreur non forcée» de la Maison Blanche qui pourrait ébranler la confiance du public dans un vaccin.

«Cela crée un vernis d’ingérence politique», a déclaré Jha. «Chaque fois que vous voyez le président s’impliquer, vous constatez une baisse de 10% de la confiance des vaccins.»

Hahn et d’autres hauts responsables de la santé travaillent depuis des mois pour renforcer la confiance du public dans l’effort de vaccination du gouvernement, qui devra finalement atteindre la plupart des Américains pour supprimer le virus.

Des sondages récents montrent qu’environ la moitié seulement des Américains sont prêts à retrousser leurs manches pour un tir. Beaucoup ont des problèmes de sécurité et veulent attendre de voir comment le déploiement initial se déroule. Mais les craintes qu’un vaccin ait été précipité en raison de pressions politiques pourraient saper davantage l’effort de vaccination sans précédent.

«La dernière chose dont ce processus a besoin maintenant est de saper la confiance du public dans le vaccin avec une pression politique pour accélérer un processus déjà précipité avec des menaces de licenciements», a déclaré Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond en Virginie.

Jha a ajouté que les responsables de la FDA n’avaient pas besoin de cette pression supplémentaire. «Ils ressentent déjà le poids de ce qui se passe dans notre pays», a-t-il déclaré.

La frustration de Trump vis-à-vis de la FDA s’est accrue, d’autant plus que d’autres pays ont battu les États-Unis en délivrant des approbations d’urgence pour le vaccin. Meadows a lancé l’ultimatum à Hahn sous la direction de Trump, a déclaré un haut responsable de l’administration.

La décision de la FDA – quand elle viendra – lancera une campagne de vaccination sans précédent nécessaire pour finalement vaincre le virus, désormais blâmé pour près de 300000 décès aux États-Unis et le feu vert de l’agence pour le vaccin a été pratiquement assuré après le vote positif de jeudi par les conseillers de l’agence.

L’examen de la FDA est essentiel pour garantir la sécurité et l’efficacité d’un vaccin qui sera éventuellement administré à plusieurs millions d’Américains.

Parmi les derniers problèmes auxquels sont confrontés les scientifiques de la FDA, il y a la question de savoir s’il faut autoriser le vaccin pour une utilisation chez les femmes enceintes et les adolescents, qui n’ont pas été largement étudiés dans l’essai de Pfizer.

L’approche prudente de l’agence est unique dans le monde en ce sens que la FDA réanalyse en fait toutes les données de l’entreprise pour vérifier leur exactitude. C’est différent du processus abrégé utilisé par le Royaume-Uni et d’autres pays, qui reposent sur des données sommaires produites par les fabricants.

Hahn a déclaré pendant des mois que «la science, pas la politique» déterminerait le moment où l’agence donnerait le feu vert au vaccin.

Plus de 150 membres du personnel de la FDA ont travaillé par équipes pendant les nuits, les week-ends et les vacances de Thanksgiving pour examiner des dizaines de milliers de pages de l’application Pfizer.

Hahn a déclaré à l’Associated Press plus tôt cette semaine que son agence avait déjà annulé l’autorisation en remplissant au préalable tous les documents juridiques nécessaires.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour réduire les formalités administratives, ce qui est à mon avis très important», a déclaré Hahn à l’AP.

Trump a été furieux avec la FDA de ne pas avoir agi plus rapidement pour approuver les vaccins, blâmant le fait qu’un vaccin n’était pas disponible avant les élections du 3 novembre pour sa perte. Trump a également émis des allégations non fondées selon lesquelles les sociétés pharmaceutiques ont délibérément retardé le développement de vaccins pour entraver ses chances de réélection, bien qu’il n’y ait aucune preuve suggérant que cela a eu lieu.

Comme il a refusé d’accepter sa défaite face au président élu démocrate Joe Biden, Trump a également déclaré à des proches proches qu’il pensait que le vaccin était toujours lent dans le but de saper ses efforts pour contester les résultats.

Si le vaccin était expédié plus tôt, a-t-il soutenu, cela rallierait l’opinion publique à ses côtés.

___

Lemire a rapporté de Wilmington, Del. L’écrivain d’Associated Press Zeke Miller a contribué à ce rapport.