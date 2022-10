La Maison Blanche martèle les problèmes économiques avec une attaque contre les «frais indésirables» à deux semaines du jour du scrutin

La Maison Blanche s’efforce de garantir aux électeurs que le président Joe Biden fait tout ce qu’il peut pour réduire le coût de la vie avec seulement deux semaines avant le jour du scrutin, car les sondages montrent de plus en plus que l’économie est une préoccupation majeure pour les Américains.

Aux côtés du directeur du CFPB, Rohit Chopra, et de la présidente de la FTC, Lina Khan, à la Maison Blanche mercredi, Biden a annoncé une initiative majeure de son administration pour réduire les “frais indésirables” des banques, des compagnies aériennes, des câblodistributeurs et d’autres industries. Les frais indésirables sont coûts surprises ajoutés aux factures des consommateurs.

Le discours a été présenté comme “des remarques sur de nouvelles actions pour donner aux familles plus de marge de manœuvre”.

“L’une des choses qui, à mon avis, frustre le peuple américain, c’est qu’il sait que le monde est un peu désemparé”, a déclaré Biden mercredi. “Ils savent que la guerre de Poutine a mis énormément de pression sur l’Europe, le reste du monde et les États-Unis, du blocage des expéditions de céréales au pétrole. Et ils veulent savoir : que faisons-nous ? Et il se passe beaucoup de choses. sur ce que nous faisons. Ça s’additionne.

Les démocrates sont sous pression pour montrer qu’ils s’attaquent à l’inflation à l’approche des élections de mi-mandat. Ces dernières semaines, les électeurs classent de plus en plus l’économie et l’inflation au premier rang des préoccupations dans les sondages, dépassant les inquiétudes concernant l’avortement et l’état de la démocratie. Les sondages montrent que les électeurs ont tendance à favoriser les républicains sur les questions économiques.

Un gros sujet de discussion pour les républicains est le prix de l’essence. Biden s’est concentré sur la baisse du prix à la pompe, soulignant fréquemment comment le prix moyen du gaz aux États-Unis a chuté depuis son sommet de plus de 5 $ le gallon en juin.

“Nous faisons de sérieux progrès pour rapprocher les prix de ce qu’ils étaient avant la pandémie”, a déclaré Biden. “Je vais travailler très dur pour m’assurer que les compagnies pétrolières répercutent la baisse du prix du baril de pétrole sur la pompe.”

La dernière initiative de l’administration Biden, réduisant les “frais indésirables”, a mis des mois à se préparer sous la pression de l’agence de réglementation ou ordonnant carrément aux entreprises de divulguer ou d’éliminer une myriade de frais, a-t-il déclaré. Le Bureau de la protection financière des consommateurs a publié mercredi de nouvelles directives interdisant aux banques de facturer des frais de découvert surprise sur les transactions de débit et des frais sur les dépôts qui rebondissent plus tard.

“Et nous ne faisons que commencer”, a-t-il dit, ajoutant qu’il y a des dizaines de milliards de dollars en frais indésirables dans les industries qu’il a ordonné à son administration de réduire ou d’éliminer. La Federal Trade Commission a commencé à travailler sur une règle la semaine dernière pour “réprimer les frais injustes et trompeurs dans tous les secteurs – des frais qui n’ont jamais été divulgués … et il n’y avait aucun moyen d’éviter les frais”.

Il a cité les frais de traitement des billets de concert, les «frais de villégiature» dans les hôtels, les frais de retard «excessifs» sur les cartes de crédit, les frais de réservation des compagnies aériennes et les frais de résiliation pour empêcher les consommateurs de changer de forfait câble ou Internet comme certains des frais auxquels l’administration s’attaque.

“Surprise, les entreprises facturent les factures parce qu’elles le peuvent”, a-t-il déclaré.

Les compagnies aériennes ont ajouté une myriade de frais au cours de la dernière décennie, tels que des frais de sièges préférentiels qui n’offrent pas d’espace supplémentaire pour les jambes. Les principaux transporteurs ont également introduit des billets en classe économique de base, des tarifs sans fioritures qui sont moins flexibles que la classe économique standard. La proposition de l’administration Biden est déjà rejetée par les transporteurs.

Plus tôt ce mois-ci, Delta Air Lines a déclaré que les clients avaient déjà accès aux frais et aux prix et qu’elle prévoyait de déposer un commentaire officiel sur la proposition.

“Ils s’attendent à ce qu’un transporteur fournisse un moment pour effectuer la recherche de tous les frais ou prix potentiels, sans tenir compte de qui recherche réellement”, a déclaré Peter Carter, directeur juridique de Delta lors de l’appel du 13 octobre. “Il peut donc s’agir de frais qui ne sont pas pertinents pour le consommateur, ce qui, bien sûr, pourrait créer pas mal de confusion pour les consommateurs.”

Chopra, qui a pris la parole lors de la conférence de presse, a déclaré que les découverts bancaires et les frais de chèque sans provision étaient “probablement injustes et illégaux”. Biden a déclaré que cette décision « commencerait immédiatement à économiser collectivement aux Américains des milliards de dollars en frais injustes » et tiendrait les entreprises pour responsables.

“Mon administration indique également clairement que les frais de découvert surprise sont illégaux”, a-t-il déclaré.

Les journalistes de CNBC Sarah O’Brien et Leslie Josephs ont contribué à cette histoire.