La Maison Blanche lance un “fonds pour l’égalité des sexes dans le climat”

L’initiative de 6 millions de dollars est un partenariat entre Amazon et une agence gouvernementale américaine

Le président américain Joe Biden a annoncé le lancement d’un fonds pour l’équité entre les sexes pour promouvoir les femmesleaders du climat.” Il a dévoilé la nouvelle initiative lors de la conférence COP 27 des Nations Unies vendredi.

Un partenariat entre la société de vente au détail en ligne Amazon et l’agence gouvernementale USAID, le fonds «tirer parti des contributions du secteur privé pour fournir aux femmes leaders du climat des compétences techniques, des réseaux et des capitaux pour développer et mettre à l’échelle des solutions climatiques“, a noté la Maison Blanche dans un communiqué.

Pour aider à résoudre le changement climatique, selon la vice-présidente mondiale du développement durable d’Amazon, Kara Hurst, “nous devons nous attaquer aux inégalités entre les sexes qui persistent dans le financement climatique et veiller à ce que les femmes entrepreneures aient une place égale à la table des négociations et aient accès au financement, aux réseaux et au soutien technique dont elles ont besoin pour mettre à l’échelle les solutions climatiques.”

Lire la suite Comment l’agenda vert est utilisé pour escroquer les naïfs

Décrivant la gravité de l’inégalité entre les sexes dans l’espace climatique, Amazon a révélé que “les entreprises fondées par des femmes reçoivent généralement une fraction du capital-risque total, et ce pourcentage a chuté pendant la pandémie.” Le géant du commerce en ligne, qui a vu ses bénéfices monter en flèche pendant la pandémie, a promis de fournir 50 millions de dollars supplémentaires de son Climate Pledge Fund pour des investissements dans des entreprises de technologie climatique fondées et dirigées par des femmes. En dehors de cela, il contribue à hauteur de 3 millions de dollars au financement initial du Climate Gender Equity Fund.

Le fonds est lancé avec 6 millions de dollars au total, l’USAID égalant la contribution de 3 millions de dollars d’Amazon. L’annonce de la Maison Blanche indique que le fonds était également «activé” par un crédit de 21 millions de dollars par l’USAID du Fonds d’action pour l’équité et l’égalité des sexes de l’administration Biden dans le but de souligner son “engagement envers une action climatique sensible au genre.« Ce dernier programme, mis en place l’an dernier avec 100 millions de dollars de fonds publics, un montant qui devrait doubler cette année, est censé «faire progresser la sécurité économique des femmes et des filles dans le monde.”

LIRE LA SUITE: Les gens se soucient plus du niveau de vie que du climat – leader de l’UE

Un programme de dépenses de 430 milliards de dollars signé par Biden en août comprenait 386 milliards de dollars de subventions et de crédits d’impôt pour l’énergie verte. Le discours du président à la COP27 s’est engagé dans plusieurs initiatives vertes plus ambitieuses, notamment «établir un pôle climatique international pour une agriculture intelligente face au climat” Resserrement des normes d’émissions sur l’industrie du pétrole et du gaz naturel, et utilisation de l’Ukraine comme vitrine pour les petits réacteurs modulaires (SMR) “nucléaire avancé” La technologie.