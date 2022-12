La Maison Blanche invite les législateurs des États avant les sessions de 2023

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche accueille environ 50 législateurs démocrates de 31 États cette semaine alors que les législatures se préparent pour leurs prochaines sessions, dans le but de discuter de la stratégie sur les principaux problèmes tels que le changement climatique, la violence armée, le droit à l’avortement et le droit de vote .

Parmi les personnes attendues aux réunions de mardi et mercredi figurent le chef de la minorité de Georgia House James Beverly, le chef de la minorité de Florida House Fentrice Driskell et le chef de la minorité de l’Idaho House Ilana Rubel, selon la Maison Blanche.

L’objectif est de donner aux législateurs des États une liste de choses à faire pour la prochaine session législative, bien qu’il soit presque impossible d’atteindre ces objectifs dans les États où les républicains contrôlent. Les réunions interviennent alors que les démocrates se concentrent de plus en plus sur la percée dans les gouvernements des États, en partie grâce à un meilleur alignement sur les principaux problèmes, une tactique politique qui a aidé le GOP à assurer le leadership dans 23 États.

Les législateurs rencontreront des experts en politique de l’administration Biden sur le contrôle des drogues, les anciens combattants, la qualité de l’environnement, la justice pénale, la prévention de la violence et le changement climatique.

Les panels de discussion comprendront une session sur la manière dont les États peuvent développer une meilleure énergie propre et augmenter les projets éoliens et solaires. Un autre examinera la protection et l’expansion de la couverture des soins de santé, avec des suggestions sur la façon d’étendre la couverture Medicaid post-partum, de renforcer les soins de santé mentale et d’élargir l’accès à la naloxone, un médicament qui peut arrêter une surdose d’opioïdes. Il y aura également des discussions sur la sécurité économique, y compris les salaires minimums, la discrimination en matière de loyer et le logement abordable.

D’autres domaines d’intérêt incluent la protection des droits des Américains LGBTQ et le droit de vote, les droits civils et la préservation de la démocratie. D’autres sujets comprendront la prévention de la violence armée, la police communautaire et les investissements dans la sécurité publique.

Colleen Long, l’Associated Press