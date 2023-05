La Maison Blanche investira 51 millions de dollars pour renforcer le réseau national de recharge de véhicules électriques

Les véhicules électriques sont en hausse aux États-Unis, avec plus de 3 millions Les VE sur la route aujourd’hui. Pour soutenir l’adoption des véhicules électriques, l’administration Biden s’est engagée à créer un réseau d’un demi-million de ports de recharge publics à travers le pays. Vendredi, l’administration a annoncé 51 millions de dollars de financementdans le but de garantir la résilience et la fiabilité du réseau.

Le programme Ride and Drive Electric financera les efforts visant à accélérer la transition du secteur des transports vers les véhicules électriques, y compris des projets d’amélioration et de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, selon un communiqué de presse du ministère de l’Énergie. L’administration a également lancé un nouveau groupe, le National Charging Experience Consortium, chargé de rendre la recharge publique des véhicules électriques facile à utiliser pour tous.

« La révolution des véhicules électriques est bien engagée, et ce financement contribuera à garantir que chaque Américain puisse accéder aux avantages et compter sur un réseau de recharge de véhicules électriques fiable à travers le pays », a déclaré le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, dans le communiqué.

L’initiative visant à accélérer l’électrification à l’échelle nationale fait partie du programme Investir en Amérique du président Joe Biden, qui vise à rendre les réseaux de recharge de véhicules électriques accessibles à tous aux États-Unis.

Plus de 53 000 bornes de recharge publiques existent aux États-Unis, avec la Californie à plus de 14 000 et l’Alaska à seulement 59, selon le ministère de l’Énergie. Centre de données sur les carburants alternatifs. Le nombre actuel de bornes de recharge publiques est bien loin du réseau de 500 000 bornes que l’administration espère construire.

En août, Biden a adopté la loi sur la réduction de l’inflation, qui a ouvert la voie à d’importants développements d’infrastructures d’énergie propre comme le crédit d’impôt pour les véhicules électriques. Ce crédit réduit le prix que les Américains doivent payer pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, jusqu’à 7 500 $.

Qu’il s’agisse de gammes de prix plus larges ou de plus en plus de marques de voitures proposant leurs propres modèles de véhicules électriques, il n’y a pas eu de meilleur moment pour acheter un véhicule électrique. Des variétés moins chères, comme la Chevrolet Bolt VUE 2023commencent à environ 29 000 $ et les options haut de gamme augmentent à partir de là, avec i7 xDrive60 de BMW à environ 120 000 $.