La Maison Blanche interdit un influenceur trans pour nudité « irrespectueuse »

Rose Montoya déshabillée lors d’un événement « Pride » auquel assistait le président Joe Biden

La Maison Blanche a définitivement banni l’influenceuse transgenre Rose Montoya des événements futurs après avoir exposé ses seins lors d’une fête de la fierté gay sur la pelouse sud du président samedi. Le président Biden a décrit les participants à la fête comme « les personnes les plus courageuses et les plus inspirantes que j’ai jamais connues. »

Montoya, qui est née de sexe masculin, a publié samedi une vidéo sur les réseaux sociaux d’elle-même rencontrant le président Biden et la première dame Jill Biden lors de la «célébration de la fierté» de la Maison Blanche.

Après avoir salué le président et déclaré que « Les droits des trans sont des droits humains », Montoya a ensuite coupé ses seins nus pour la caméra devant le manoir exécutif. Elle était flanquée de deux autres personnes aux seins nus, dont l’une s’était apparemment fait retirer les seins dans le cadre d’une transition de genre de femme à homme.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Rose Montoya 👑🌹 (@therosemontoya)

Le clip a suscité des critiques en ligne, mais Montoya a creusé ses talons, insistant dans une vidéo de suivi sur le fait qu’elle n’avait enfreint aucune loi de Washington DC. Dans un deuxième clip de suivi, Montoya a déclaré qu’elle « n’avait aucune intention d’essayer d’être vulgaire » ajouter « Libérez le mamelon ! »

En savoir plus La CIA critiquée pour un tweet « dystopique » sur la Pride

La Maison Blanche n’a pas approuvé, un porte-parole ayant déclaré aux journalistes mardi que Montoya et ses compagnons ne seraient plus les bienvenus au 1600 Pennsylvania Avenue.

« Ce comportement est inapproprié et irrespectueux pour tout événement à la Maison Blanche », a déclaré le porte-parole. «Cela ne reflète pas l’événement que nous avons organisé pour célébrer les familles LGBTQI + ou les autres centaines d’invités qui étaient présents. Les personnes présentes dans la vidéo ne seront pas invitées à de futurs événements. »

Environ 1 000 invités ont été invités à l’événement, au cours duquel Biden s’est vanté d’avoir abrogé l’interdiction imposée par l’ancien président Donald Trump aux troupes transgenres dans l’armée, d’avoir œuvré pour mettre fin à l’interdiction faite aux hommes homosexuels de donner du sang et d’avoir fait pression sur l’Ouganda pour qu’il abroge une loi anti-homosexuelle radicale. Pendant que Biden parlait, une bannière «Pride» aux couleurs de l’arc-en-ciel était accrochée au centre du balcon de la Maison Blanche, prenant la priorité visuelle sur les drapeaux américains de chaque côté.

« Vous faites partie des personnes les plus courageuses et les plus inspirantes que j’ai jamais connues », Biden a dit aux participants gays et transgenres. « Vous êtes un exemple pour la nation et, très franchement, pour le monde. »