La Maison Blanche intensifie ses attaques contre les Républicains de la Chambre pour l’impasse dans laquelle se trouve l’accord frontalier

Certains membres de la base ont « carrément admis [to blocking a deal] à des fins politiques, après avoir entendu l’ancien président Trump », a-t-il déclaré.

Le mémo marque une hausse significative du discours des responsables de l’administration. Immédiatement après que l’ancien président Donald Trump s’est prononcé contre les négociations au Sénat, la Maison Blanche est restée largement silencieuse dans l’espoir de sauver un compromis bipartisan.

La Maison Blanche et son président semblent désormais engagés dans un effort pour rejeter mutuellement la responsabilité de leur incapacité à faire face à l’afflux de migrants à la frontière. Cela intervient dans un contexte d’avenir incertain pour un éventuel accord sénatorial qui lierait la politique frontalière à un financement important pour l’Ukraine et Israël. Les sondages montrent que les républicains ont généralement de meilleurs résultats auprès du public lorsqu’il s’agit de savoir quel parti a la meilleure réponse à la frontière et à l’immigration.

Le camp de Johnson a reproché au président Joe Biden d’avoir annulé les réglementations frontalières de l’ère Trump, qui ont entraîné une augmentation du nombre de migrants traversant la frontière.

Bates dans sa note a énuméré quatre moments au cours desquels les républicains de la Chambre se sont opposés aux demandes de frontière de Biden, notamment les demandes de financement pour les exercices 2022 et 2023 et deux demandes de financement supplémentaire.

En réponse, le bureau de Johnson a évoqué sa propre note de début janvier, affirmant que, bien que les Républicains de la Chambre des représentants fournissent d’importants fonds pour la sécurité des frontières, la politique de Biden est le problème.

« Dans une tentative désespérée de rejeter la responsabilité de la crise provoquée par leurs politiques, ils ont avancé qu’il s’agissait d’un problème de financement », a écrit le porte-parole Raj Shah dans cette note. « De toute évidence, ils n’ont aucun fait pour étayer leurs affirmations. »

Johnson a déclaré que le paquet ne faisait pas assez pour résoudre le problème de la frontière et a rejeté l’idée selon laquelle il s’y opposait parce que Trump le faisait.

Le Sénat n’a pas encore dévoilé les détails de ses négociations, mais Johnson a déclaré la semaine dernière la mesure « morte à son arrivée » dans sa chambre, sur la base de sa connaissance de la proposition. La Maison Blanche tente désormais de profiter de l’opposition du Parti républicain.

Johnson et d’autres républicains, dont l’ancien président Trump, affirment qu’une législation n’est pas nécessaire pour résoudre la crise frontalière et que Biden dispose d’un pouvoir exécutif qu’il n’utilise pas. Mais Trump, en tant que président, a demandé des autorités similaires à celles que Biden demande actuellement. Et la position du Parti républicain à la Chambre il y a quelques semaines était que le Sénat devrait adopter la législation conservatrice de la Chambre sur les frontières, HR 2.

Le sénateur James Lankford (R-Okla.), le principal républicain dans les négociations, a fustigé les membres de son propre parti pour s’être opposés à un éventuel accord frontalier pour des raisons politiques.

« Il y a quatre mois, les républicains se sont serré les bras et ont dit : « Nous n’allons pas vous donner d’argent pour cela. Nous voulons un changement de loi », a déclaré Lankford dimanche sur Fox News. “Quelques mois plus tard, quand nous arrivons enfin à la fin, ils disent : ‘Oh, je plaisante.’ En fait, je ne veux pas de changement de loi parce que c’est une année d’élection présidentielle.

La promesse de Johnson selon laquelle tout accord frontalier du Sénat mourrait à la Chambre a pratiquement scellé son sort. Mais cela a également sapé le faible soutien républicain qui existait au Sénat, rendant incertain qu’un accord parviendrait à cette chambre.

Le projet du Sénat – dont le texte n’a pas été publié – devrait accélérer le processus d’asile et obliger les États-Unis à fermer la frontière si plus de 5 000 migrants la traversent chaque jour.